Koen Wauters positief voor corona: Sean Dhondt vervangt hem in ‘Snackmasters’ DBJ

18 september 2020

13u10 28 tv Koen Wauters (52) heeft positief getest op corona. De presentator zit momenteel in quarantaine en kan dus ook geen nieuwe afleveringen van ‘ Koen Wauters (52) heeft positief getest op corona. De presentator zit momenteel in quarantaine en kan dus ook geen nieuwe afleveringen van ‘ Snackmasters ’ presenteren. Sean Dhondt (36) zal Wauters voorlopig vervangen.



Voor de opname van ‘Snackmasters’ dit weekend zal Sean Dhondt even Koen Wauters vervangen als host. Sean Dhondt springt in omdat Koen Wauters een aantal dagen geleden positief getest werd op corona en momenteel in quarantaine thuis verblijft. Koen Wauters stelt het wel, maar neemt uiteraard geen enkel risico. “Ik ben momenteel nog in quarantaine, dus veiligheid gaat uiteraard voor. De opnames kunnen op deze manier doorgaan zoals gepland, dankzij Sean die even kan inspringen om me te vervangen dit weekend”, vertelt Koen Wauters.

De move van VTM om net Sean Dhondt te laten inspringen voor Wauters is opmerkelijk. Dhondt stond de laatste week centraal in een mediastorm omdat hij een van de bekende gezichten is waarvan naaktfoto’s circuleren op het internet. De zender zendt daarmee het signaal uit de presentator en Qmusic-dj nog steeds voluit te steunen.

Zodra Koen Wauters uit quarantaine gaat, neemt hij de fakkel opnieuw over. De aflevering met Sean Dhondt als host zal binnen enkele weken op antenne te zien zijn bij VTM.

