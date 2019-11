Koen Wauters, Philippe Geubels en 398 andere artiesten schrijven open brief: "Cultuur is niet enkel voor de elite" SSL

23 november 2019

00u00 0 Showbizz De cultuursector staat nog steeds op z'n achterste poten door de aangekondigde besparingen. Zo'n 400 artiesten spuwden gisteren hun gal in een open brief. "Niemand is gebaat met cultuur die enkel toegankelijk is voor een elite", staat erin te lezen. De sector moet daarover met nieuw kabinetschef Joachim Pohlmann (N-VA) aan tafel.

Er moet in de cinemazaal, het theater, de concertzaal, kortom in alle zalen waar kunst en cultuur elkaar vinden, plaats zijn voor iedereen, schrijft de cultuursector in haar open brief. "Cultuur gaat van Clouseau tot Wim Henderickx, van Wim Vandekeybus tot 'Sterren op de dansvloer', van 'The Broken Circle Breakdown' tot 'F.C. De Kampioenen'" Opvallend: heel wat bekende namen onder de ondertekenaars van de brief. Zo zetten onder meer Koen Wauters, Niels Destadsbader, Philippe Geubels, Helmut Lotti, Laura Tesoro, Tine Embrechts, Barbara Sarafian en Koen De Bouw hun krabbel. Ze willen overleg met de politiek, over de subsidies, maar evengoed over wat nu precies de Vlaamse identiteit is - het stokpaardje van Jambon.

Slagveld

De artiesten zullen daarvoor aan tafel moeten met Joachim Pohlmann (38), die de besparingsoperatie van 6 procent in goede banen moet leiden. Pohlmann is woordvoerder, maar vooral N-VA-ideoloog en rechterhand van Bart De Wever. Hij ruilt het N-VA-hoofdkwartier nu voor een job als kabinetschef van cultuurminister Jambon. Hij is zelf auteur van twee romans en in zijn columns in 'De Morgen' niet zelden bijzonder hard voor wat hij "een bende cultuurbobo's" noemt, of "de mondaine, links-liberale elite".

"Cultuur - in de brede betekenis - is een politiek slagveld geworden", schreef hij eerder dit jaar. Uitgerekend hij zal nu in dat politieke slagveld stappen. Sterker nog: als kabinetschef zal Pohlmann in het oververhitte debat over cultuur, en de waarde ervan, oplossingen moeten aanreiken en partijen verzoenen. Dus hoedde hij zich gisteren voor grote verklaringen: "Ik denk dat er eerst wat wantrouwen weggemasseerd moet worden." (SSL)