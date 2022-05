Koen Wauters over zijn liefdesleven: “Mijn kinderen gunnen me een goed lief”

Vrijdag beleeft ‘The Voice Kids’ bij VTM zijn grote finale, met voor het eerst in zes seizoenen Koen Wauters als presentator. Hij vervangt al sinds de knock-outs vaste presentatrice An Lemmens, die in maart voor de tweede keer moeder werd. Koen neemt met plezier de honneurs waar. “‘The Voice en ik: we zijn gewoon één’, zegt de presentator die in de volwassenenversie coach is in Story. “Niemand kijkt ervan op dat ik in dat decor sta. Destijds vroegen ze me ook als coach in ‘The Voice Kids’, maar daar heb ik vriendelijk voor gepast. Ik zou het niet over mijn hart krijgen om kinderen te moeten ontgoochelen. Laat staan dat ik moet kiezen. Bij de gewone ‘The Voice’ vind ik dat soms al hartverscheurend.”