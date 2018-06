Koen Wauters: "Ons nieuwe huis is perfect om samen oud te worden" Koen Wauters en Valerie De Booser verhuizen deze zomer naar Gent Frederik Velghe en Ronny De Coster

04 juni 2018

06u29 0 Showbizz Vijftien jaar hebben ze in de buurt van Mechelen gewoond, maar nu verhuizen Koen Wauters (50) en z'n gezin naar de groene Gentse rand. Terug naar de roots van echtgenote Valerie (38). "De kinderen veranderen van school, het was nu of nooit."

Deze zomer wuiven Koen Wauters en Valerie De Booser hun mooie huis in Heffen, een deelgemeente van Mechelen, vaarwel. In een groene deelgemeente van Gent hebben ze hun hart verloren aan een nieuwe thuis. "Dit is een logische volgende stap", aldus het koppel. "Nono (12) gaat in september naar het eerste middelbaar, en Zita (13) wil een nieuwe studierichting volgen waarvoor ze sowieso van school moet veranderen. 't Was dus nu of nooit." Voor de Gentse Valerie betekent de verhuizing een terugkeer naar haar familie. "Helemaal tof, natuurlijk", zegt ze. "Ja, Koen volgt mij nu eens. Maar ik heb destijds voor hem hetzelfde gedaan."

