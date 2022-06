Koen Wauters legt uit wat hij met z'n getatoeëerde trouwring van plan is: “Natuurlijk wel een vervelende plaats”

TV Paniek tijdens opdracht met chilipe­pers in 'De grootste lefgozer’: “Er is iets niet oké in mijn buik”

Je moet er duidelijk wat voor over hebben om ‘De grootste lefgozer’ van Vlaanderen te worden. Eerder kregen twee kandidaten al de opdracht om naakt rond te lopen door het station van Gent-Sint-Pieters. Een andere deelnemers liet dan weer het hoofd van Koen Wauters tatoeëren. In een nieuwe preview krijgen we dan weer te zien hoe de lefgozers in een jacuzzi vol chilipepers zitten, maar dat blijkt niet helemaal zonder risico te zijn…

6 juni