Koen Wauters is op zijn hoede voor het oprukkend jong geweld van VTM: “Ik ga mij niet zomaar opzij laten schuiven”

Celebrities Brendan Fraser emotioneel na minutenlan­ge staande ovatie tijdens Britse première ‘The Whale’

Brendan Fraser (53) is helemaal terug van weggeweest. Voor zijn film ‘The Whale’ kreeg hij een minutenlange staande ovatie van het publiek tijdens de filmpremière in Londen. En daar wordt de acteur duidelijk emotioneel van. Eerder kreeg hij ook al een staande ovatie tijdens de filmpremière in Venetië. De acteur, bekend van ‘The Mummy’-films, vertolkt in de film een teruggetrokken leraar van 200 kilogram die in een rolstoel zit.

13 oktober