Koen Wauters: “Ik heb veel vraagtekens bij de periode die nu gaat aanbreken in mijn leven”

Actrice Lisa Kudrow (59) - Phoebe Buffay in ‘Friends’ - getuigt over hoe haar zelfbeeld veranderde door haar rol in de populaire sitcom. “Ik dacht dat ik mager was, maar toen zag ik Jennifer Aniston en Courteney Cox in hun outfits.”

13 december