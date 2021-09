Koen Wauters gaat opnieuw Dakar Rally rijden

ShowbizzClouseau-zanger Koen Wauters (53) gaat opnieuw de Dakar Rally rijden. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Het is bijna tien jaar geleden dat hij nog deelnam aan de wedstrijd: de laatste keer dat hij meedeed, was in 2012.

In 2012 nam Koen Wauters definitief afscheid van de Dakar Rally. De race legde te veel beslag op z’n privéleven, klonk het. Maar het is wel een race die de presentator en zanger nooit is vergeten. “De kriebels voor Dakar zijn nooit weggeweest”, bekende hij vorig jaar in ‘De Zomer Van’. “Nooit. Als je dat één keer gedaan hebt, dan zeg je ofwel dat het niets voor jou is, ofwel ben je verliefd. Ik was instant verliefd. En dan wil je nog. En nog. En nog.”

De beslissing om uiteindelijk toch te stoppen kwam er na aanleiding van een gesprek met icoon Jacky Ickx.“Hij vroeg me waarom ik Dakar nog zou rijden. ‘Waarom?’ zei hij. ‘Wat heb je nog te bewijzen?’ ‘Niets, maar ik doe dat graag’, klonk het destijds bij Koen. Toch slaagde Ickx erin om Koen te overtuigen. “‘Tu sais, Koen, wij hebben geluk gehad, hé’, vervolgde Jacky. ‘Maar na elke rit weet je niet wat er zal gebeuren. Luister naar mij: je stopt. Je doet geen Dakar meer.’ Ik had kippenvel toen hij dat allemaal zei.”

Laatste druppel

De laatste druppel kwam in 2015, toen Jurgen Damen - vijf jaar lang vaste co-piloot van Koen - verongelukte. “Hij moet basically over kop zijn gegaan, iets wat we allemaal al ettelijke keren voorgehad hebben”, aldus Koen in ‘De Zomer Van’. “Dat loopt meestal goed af, maar hij moet een slag gehad hebben. Het licht was uit. Hij liet vrouw en kind achter. Dan komt zoiets wel heel dichtbij. Want dan gaan ook onze vrouwen en kinderen denken: precies toch niet alleen maar fun. Iedereen begint na te denken, terecht ook.” “Als je het verhaal van Jacky Ickx samen legt met Jurgen, dan heb je zoiets van: ‘hoeveel signalen moeten ze nog geven?’”, was dan ook de conclusie van Koen.

Koen Wauters nam in totaal twaalf keer deel aan de Dakar. Tien van de twaalf keer haalde hij het einde van de wedstrijd. De Vlaamse zanger krijgt in de komende editie bovendien een pak concurrentie. Onder meer Guillaume, de zoon van Grégoire de Mévius, doet met het officiële Red Bull-team mee in de zogenaamde T3-categorie voor lichte voertuigen. Daarnaast wacht de organisatie ook nog op bevestiging van Vanina Ickx, dochter van Jacky.

