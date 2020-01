Koen Wauters en Valerie De Booser uit elkaar: “We zullen altijd verbonden blijven door de kinderen” MVO

18 januari 2020

18u14 130 Showbizz Koen Wauters en Valerie De Booser hebben besloten hun relatie stop te zetten. Dat nieuws maakten ze zonet bekend via Instagram.

“Na 17 jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben Valerie en ik besloten onze relatie te beëindigen”, klinkt het, naast een foto waarop de twee nog hand in hand te zien zijn. “Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing. We moeten eerlijk zijn met onszelf : door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid. Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus: de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven.”

“Er is, voor alle duidelijkheid, geen derde partij in het spel en we gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Nu willen we rust vinden en stabiliteit bieden aan de kinderen.” De twee hebben samen twee kinderen: Zita (15) en Nono(13).

Moeilijk

Koen sprak zich eerder al uit over de moeilijke momenten in hun relatie. “Kijk, het ding is: we zijn 17 jaar samen. Dat is geen 17 jaar hand in hand, fladderend en half zwevend door de lucht”, klonk het in november vorig jaar. “Natuurlijk zijn er momenten dat het moeilijker gaat. Dat zijn vaak periodes waarin ik het heel erg druk heb. En waarin er bijgevolg veel minder tijd is voor mekaar. Dan moet je weer de liefde en de kracht vinden om telkens opnieuw voor elkaar te kiezen. Eigenlijk is het net als met kinderen. Je maakt kinderen omdat je elkaar doodgraag ziet. Maar eens die kinderen er zijn, moet je plots de tijd voor elkaar helemaal anders indelen. Want die kinderen nemen het gros van de tijd in beslag. Dan moet je als koppel écht kiezen hoe je daarmee omgaat. Bij ons is dat altijd goed gelukt. We hebben altijd willen werken aan onze relatie.”

“Als je lang genoeg bij elkaar bent, zijn er altijd periodes waarin je denkt: oei, ooit was het anders. Maar bij ons heeft dat vaak te maken met mijn drukke agenda, of de combinatie van onze agenda’s. Dat blijft een evenwichtsoefening. Ik vind dat niet makkelijk. Soms ontploft die agenda ook gewoon in mijn gezicht.”

‘Tweesprong’

Wie goed naar het nieuwe album van Clouseau - ‘Tweesprong’ - luistert, merkt aan de liedjesteksten al dat er misschien iets mis was. Eén van de nummers gaat zelfs over een man die zijn vrouw het beste toewenst, zonder hem. “Ik denk dat heel veel mensen zich daarin gaan herkennen”, zei Koens broer Kris toen nog. “Als je tien of vijftien jaar met iemand samen bent, slaat de vertwijfeling al eens toe. Een lange relatie is bij niemand constant happy happy joy joy.”

“Ja, als alles zijn gangetje gaat, ben je niet per se geïnspireerd voor een tekst”, voegde Koen daar nog veelzeggend aan toe. “Bij mij thuis heeft iedereen het proces gevolgd. Ze hebben de demo’s gehoord. De teksten gelezen. Mijn gezin heeft het van dichtbij meegemaakt. Ze waren dus niet geschrokken. Maar als je van niks weet en je krijgt dit plots voorgeschoteld - los in je bek, zeg maar - dan zijn er dingen die hard binnenkomen. Ik heb een paar mensen songs laten horen, en die heel emotioneel getriggerd waren. Tot tranen toe.”