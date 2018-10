Koen Wauters en Jonas Van Geel trekken naar het Sportpaleis voor 'Rode Neuzen Dag XL' KDL

09 oktober 2018

10u45

Bron: Medialaan 0 Showbizz Koen Wauters en Jonas Van Geel hadden vanochtend groot nieuws: de heren bouwen op 30 november opnieuw een muzikaal feest ten voordele van Rode Neuzen Dag. Alleen gaan ze dit jaar voor een XL-versie in het Sportpaleis in Antwerpen.

"Koen en ik dachten: we hebben iets aan te kondigen en we moeten dat op een bijzondere XL-manier doen. We geven dus een Rode Neuzen-feestje op de slotdag en we pakken het groot aan. Geloof me, dit wil je niét missen!", vertelde Jonas vanmorgen op Qmusic. Rode Neuzen Dag pakt dus uit met een spetterende apotheose op vrijdag 30 november 2018: 'Rode Neuzen Dag XL'. Het wordt een groot muzikaal feest met Koen en Jonas die heel wat straffe bands en artiesten meebrengen. "Eindelijk terug in het Sportpaleis! We maken er een feest van! We bekijken het groots, want de ambitie om geld in te zamelen is ook groot", zei Koen. De opbrengst van het concert zal integraal gebruikt worden om jongeren met psychische problemen te helpen.

Tickets voor Rode Neuzen Dag XL zijn vanaf vandaag te koop via rodeneuzendag.be. Op 30 november 2018 zullen tijdens de slotshow bij VTM regelmatig live sfeerbeelden van dit muzikale feest uitgezonden worden.