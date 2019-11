Koen Wauters en Jonas Van Geel presenteren op 22 november de Qmusic-ochtendshow KD

15 november 2019

09u20 0 Showbizz Op 22 november worden Jonas Van Geel en Koen Wauters even Qmusic-dj’s. Zes weken geleden ging de ticketverkoop van Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis officieel van start. Dat kwamen Koen en Jonas toen aankondigen in de ochtendshow. Ze koppelden er een uitdaging aan vast: “Als we 5000 tickets verkopen op een week tijd, presenteren Koen en ik op Qmusic.”

De 5000 verkochte tickets stonden na een paar dagen al op de teller en dus komen Koen en Jonas hun belofte na. De twee presenteren op vrijdag 22 november van 06 uur tot 09 uur de ochtendshow in plaats van Sam, Inge en Wim. Wat ook zeker is, is dat de Rode Neuzen Dag song ‘Heel Mijn Hart’ in die ochtendshow ook live te horen zal zijn.

Sam, Inge en Wim belden Koen en Jonas vanmorgen op om te horen of ze er klaar voor zijn. “Ik heb een vermoeden dat ik volgende week vrijdag niet op tijd uit mijn bed geraak”, lachte Koen. “En ik neem mijn zoontje Charlie misschien wel mee”, vertelde Jonas, “want ik heb nog geen babysit.” Inge was onmiddellijk kandidaat om de ochtend van 22 november op Charlie te letten. Maar ook Sam en Wim zullen er zijn. “Ah ja, om het licht aan te doen ‘s ochtends. Wij weten de schakelaar niet staan hé”, zei Jonas.

Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis is ondertussen volledig uitverkocht. Met de grote apotheose op vrijdag 29 november wil Qmusic alle actievoerders bedanken samen met Koen, Jonas en tal van nationale en internationale artiesten. Mabel, Duncan Laurence, blackwave., K3 en The Voice van Vlaanderen-winnaar Ibe komen meevieren.