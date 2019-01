Koen Wauters en Isabelle A in duet, Zita maakt de videoclip: “Isabelle verdient dit duwtje in de rug” Redactie

29 januari 2019

06u15 0 Showbizz Het derde seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ krijgt twee jaar na datum een verrassend staartje: de nieuwe single van Isabelle A (43) is immers... een duet met Koen Wauters (51). “Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan Isabelles succes”, zegt Koen. Verrassend detail: zijn dochter Zita (14) maakte de clip.

Herinnert u zich nog de derde editie van ‘Liefde Voor Muziek’? Die van de grote namen, met Bart Peeters, Clouseau, Natalia, Gers Pardoel, Lady Linn, Josje en Isabelle A. De carrière van die laatste kreeg dankzij het programma een echte boost. En twee jaar later is er ‘Nooit meer alleen’, een duet met niemand minder dan Koen Wauters, en meteen de voorloper van haar nieuwe album dat eind maart verschijnt.

“Toen ik het nummer voor het eerst beluisterde, hoorde ik in de tweede strofe in gedachten gewoon Koens stem”, zegt Isabelle A. “Dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Koen gebeld. ‘Luister naar de song, als je het ziet zitten, tof. Als je het niet wilt doen, even goede vrienden’, zei ik. Wat later belde Koen terug. Hij zei dat hij heel erg gepakt was door de tekst en dat hij het heel graag wou doen. Geweldig natuurlijk, want wie droomt er niet van om een duet met Koen te mogen zingen?”

