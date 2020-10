Koen Wauters besmette ook zoon Nono met coronavirus: “Ik heb me nog nooit zo moe gevoeld” BDB

12 oktober 2020

21u55

Bron: VTM Nieuws 2 Showbizz “Die quarantaine de voorbije weken was echt de hel.” Koen Wauters (53) vertelde in VTM Nieuws voor het eerst over z’n besmetting met het coronavirus. Hij deed dat tijdens de opnames van de nieuwe Clouseau-clip ‘Zuurstof’. Volgens VTM Nieuws besmette de zanger ook z'n zoon Nono (14).

Koen Wauters werd vorige maand besmet met het coronavirus. “Het was de hel omdat je drie weken in quarantaine zit en je echt wel wat leukers te doen hebt in uw leven dan binnen te zitten. Maar ik was vooral moe. Ik heb me nog nooit zo moe gevoeld in mijn leven als de voorbije twee weken.”

Ondertussen voelt Koen zich weer beter. Zo stond hij maandag op de set om de clip in te blikken van het nieuwe Clouseau-nummer ‘Zuurstof’. “Ik ben voor 90 procent oké.”