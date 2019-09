Koen Van Impe wordt op z’n 55ste voor ’t eerst vader: “Ik weet met mijn geluk geen blijf!” WN

03 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Een stralende moeder in wording.” Dat zegt acteur Koen Van Impe (55), onder meer bekend van ‘Salamander’ en ‘Aspe’, in Dag Allemaal over zijn 25 jaar jongere Moldavische vriendin Anastasia. Over drie maanden zal ze hem z’n eerste kind schenken.

“Hoewel ik de vijftig al voorbij ben, sluit ik kinderen zeker niet uit”, vertelde Koen toen hij in ons blad zijn Moldavische vriendin Anastasia voorstelde. “Ik zie rondom mij dat het kán, op iets oudere leeftijd papa ­worden.” En dat immense geluk staat de acteur nu ook te wachten.

“Anastasia is een stralende moeder in ­wording", zegt de trotse papa in spe. “De foto die jullie van haar hebben gemaakt op de première van ‘Titanic’ spreekt boekdelen”, zegt Koen. “Wij weten met ons geluk echt geen blijf. Tot begin oktober heb ik het nog druk, maar daarna is het even rustig. Dat komt goed uit, zo heb ik veel tijd om van ons kindje te genieten.”

Stoute schoenen

Koen ontmoette Anastasia op het terras van een Brussels café waar hij na het werk iets ging drinken. “Het was zo druk dat er geen enkel tafeltje meer vrij was”, vertelde hij daarover. “Een meisje dat passeerde, vroeg of ze zich aan mijn tafeltje mocht ­zetten. We raakten aan de praat en vier uur later zaten we nog te tetteren.”

Anastasia studeerde in Brussel toen ze elkaar leerden kennen, maar ze reisde na een tijdje richting Sofia om daar haar studies verder te zetten. “Op een dag trok ik mijn stoute schoenen aan en ben ik, ­zonder te weten of er iets van zou komen, richting Sofia ­vertrokken. ’t Is dan dat ik haar gezegd heb dat ik het wel fijn zou vinden om een relatie te beginnen. Mijn idee viel in de smaak en voilà!” (lacht) Om het leeftijdsverschil maalt de acteur niet. “We denken graag dat dat ­verschil ­enkel in onze hoofden zit.”