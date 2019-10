Koen Van Impe vervangt Johny Voners in ‘La Cage Aux Folles’: “Al is mijn vriendin acht maanden zwanger” SDE

12 oktober 2019

09u47

Bron: NB 0 Showbizz Twee weken geleden raakte bekend dat Johny Voners (74) kanker heeft en dus niet langer de hoofdrol zal kunnen spelen in de musical ‘La Cage aux Folles’. In allerijl moest er gezocht worden naar een vervanger, die uiteindelijk gevonden werd in Koen Van Impe (55). Al hoopt die dat zijn vriendin ondertussen niet zal bevallen, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Koen Van Impe had er niet op gerekend om nu op het podium te staan, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Mijn vriendin is acht maanden zwanger. Ik wou ons huis en mezelf voorbereiden. Toen Stany (Crets, de regisseur, red.) belde, moest ik uiteraard eerst overleggen met mijn vriendin. Maar ze weet dat dit mijn passie is. Een paar dagen later stond ik al te repeteren.” En als de baby tijdens een voorstelling komt, hoopt Van Impe vooral op begrip van het publiek. “Het wordt mijn eerste kindje, dus daar wil ik bij zijn. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat zoiets belangrijker is. We zijn pas uitgerekend voor eind deze maand. Gelukkig komt de bevalling dus niet op de avond van de première. Denk ik.”