Koen Van Impe (53) is stapelverliefd op 25 jaar jongere Anastasia (28): "Ik sluit kinderen zeker niet uit" Wim Nijsten

Bron: Dag Allemaal 4 Kristof Ghyselinck Koen Van Impe met zijn partner Anastasia Showbizz Acteur Koen Van Impe is op dit moment te zien in het tweede seizoen van 'Salamander' en hij maakte ook indruk als zanger in 'Steracteur sterartiest'. Het was bij de finale van dat liveprogramma dat de acteur voor het eerst in de openbaarheid trad met zijn Moldavische vriendin Anastasia. "We ontmoetten elkaar op een terrasje, maar voor de grap zegt ze altijd dat ik haar op internet bestelde."

Koen vond zijn liefdesgeluk tweeënhalf jaar geleden in Brussel. "Wij ontmoetten elkaar op een terrasje van een Brussels café waar ik na het werk iets ging drinken. Het was zo druk, dat er geen enkel tafeltje meer vrij was. Een meisje dat passeerde vroeg of ze zich aan mijn tafeltje mocht zetten. We raakten aan de praat en vier uur later zaten we nog te tetteren." 

Anastasia studeerde in Brussel toen ze elkaar leerden kennen, maar ze reisde na een tijdje verder naar Sofia om er te gaan studeren. "Op een dag trok ik mijn stoute schoenen aan en ben ik, zonder te weten of er iets van zou komen, richting Sofia vertrokken. ‘t Is dan dat ik haar gezegd heb dat ik het wel fijn zou vinden om een relatie te beginnen. Mijn idee viel in de smaak en voilà! (lacht)."

Om het leeftijdsverschil maalt de acteur niet. "We denken het liefst dat het leeftijdsverschil enkel in onze hoofden zit. Natuurlijk zijn er een paar consequenties aan verbonden en daar moeten we gewoon mee leren omgaan." Een mooie gedachte en hij wil zelfs nog verder gaan want ook kinderen schrikken hem niet af. "Hoewel ik al 53 ben, sluit ik dat zeker niet uit. Ik zie rondom mij dat het kán, op iets oudere leeftijd papa worden."