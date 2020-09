Koen van Get Ready is 10 kilo kwijt: “Met dank aan Kevin Janssens” Redactie

04 september 2020

06u00

Bron: TV Familie 1 Showbizz Hij verliet ‘Get Ready!’ na 25 jaar om steward te worden bij Brussels Airlines, maar de coronacrisis gooide roet in het eten voor Koen Bruggemans (45). “Niet meer optreden en veel comfort food zorgden ervoor dat de kilo’s zich opstapelden”, zegt hij. “Maar ik heb me herpakt.” Dankzij acteur Kevin Janssen dan nog wel.

“Ik hoorde hem bij ‘Gert Late Night’ vertellen over zijn vermageringskuur na z’n rol in ‘De Patrick’. Hij had het over koolhydraatarm eten. Na wat googelen, stootte ik op de Puur Figuur Methode. Da’s geen dieet, maar een afslankprogramma gebaseerd op weekmenu’s. Een team diëtisten doet al het denkwerk, tot het opstellen van je boodschappenlijstje toe. Heel makkelijk.”

Had jij je dan zo laten gaan tijdens de lockdown?

(knikt) Elke dag zware bieren of gin-tonic... Toen ik twee achten op de weegschaal zag verschijnen, schrok ik mij een ongeluk.

Nu zit je weer lekker in je vel…

Ja, al had ik wel afkickverschijnselen. Door geen suiker of snelle koolhydraten meer te eten, voelde ik me suf en vermoeid. Maar dat verdwijnt snel. Voordeel aan deze methode is dat er geen ingewikkelde regels zijn en je geen calorieën hoeft te tellen. Ik eet nu wellicht zelfs méér dan vroeger, alleen gezonder.

Tevreden met het resultaat?

Absoluut. Ik zie er beter uit, voel me fitter, slaap goed en de mist in mijn hoofd is verdwenen. Ik heb ook weer zin gekregen om te sporten.

Je hebt het dieet ook aan je familie aangeraden, niet?

Mijn mama is er ook al 10 kilo door afgevallen, mijn man 5. Ook mijn schoonvader en schoonzus zijn fan.

Iets anders: jouw plan om steward te worden zit even in de koelkast?

Ja... Ik hoop dat er snel een coronavaccin komt en dat de luchtvaartsector zich herstelt. Met wat geluk kan ik volgend jaar toch aan de slag als steward. In afwachting ga ik opnieuw lesgeven, als zorgleerkracht.

