Koen gaf Get Ready! op om zijn luchtvaartdroom waar te maken: “En nu zit ik werkloos thuis” Jan Ruysbergh

31 maart 2020

06u00

Het coronavirus doorkruist heel wat plannen, ook die van Koen Bruggemans (44). Eind vorig jaar stopte hij bij Get Ready! om werk te maken van zijn droom: een carrière in de luchtvaart. "Maar die is nu helemaal uiteengespat", zegt hij emotioneel in Dag Allemaal.

“Ik stond bij wijze van spreken al met één been in het vliegtuig toen het coronavirus uitbrak”, zucht Koen, die tot voor kort fulltime aan de slag was als leerkracht lager onderwijs én afscheid nam van Get Ready! om zich om te scholen tot steward. “Ik heb net een opleiding van drie maanden afgerond en mocht vanaf april als cabin-crewlid aan de slag bij Brussels Airlines. Maar nu ligt alles stil. Ik ben er een week niet goed van geweest.”

Je had er zo naar uitgekeken.

Amai nog niet. Ik heb al even op de luchthaven gewerkt, als crewmedewerker, dus de deur stond zelfs op een grote kier. Maar op het einde van onze opleiding kregen we te horen dat we nog niet meteen een vast contract zouden krijgen. Pas ten vroegste in de lente van 2021, weet ik nu. Gelukkig hebben we wel onze wings-­ceremonie gehad. Dan krijg je vleugeltjes opgespeld.

Maar echt de lucht ingaan zal niet voor meteen zijn.

(zucht) Nee, want de luchtvaartsector ligt plat en mijn proefvluchten zijn afgelast. Dit is echt het worstcase­scenario. Ik moet zeggen dat ze bij Brussels Airlines alles gedaan hebben voor hun passagiers én voor het personeel. Vanaf dag één had ik er een fijn familiegevoel. Ik schiet ook heel goed op met mijn toekomstige collega’s Nick (van ‘Blind Getrouwd’, nvdr) en Jelle Florizoone (de vorige Guido in ‘Familie’, nvdr). Zij zijn nu technisch werkloos, maar ik ben écht werkloos.

En tijdelijk terugkeren naar Get Ready! is ook geen optie?

Ah nee, de optredens liggen stil. In maart heb ik trouwens mooi afscheid genomen op een evenement met fans waar ik symbolisch de fakkel heb doorgegeven aan Dimitri (Vantomme, nvdr). Voor mij is dat hoofdstuk afgesloten. Er is wel één lichtpuntje: misschien kan ik tot aan de zomervakantie nog bijspringen in de school waar ik tot vorig jaar werkte. Maar dan moeten de scholen ook eerst opstarten.

De coronacrisis blokkeert jou dus op alle fronten.

Ja, ik voel me verweesd, ik ben in shock. Ik kan ook niet gaan solliciteren hé. En ik zit al enkele maanden zonder inkomen, want tijdens mijn opleiding tot steward werd ik niet betaald. Ik zal wel recht hebben op een uitkering, maar ik zie op tegen het gedoe met de paperassen. Gelukkig hebben ze me bij Brussels Airlines gezegd dat ik bij de eersten ben die ze gaan bellen zodra ze weer mensen nodig hebben.

We hopen voor jou dat het snel goed komt, Koen.

Dank je, ik probeer er ondanks alles het beste van te maken. Als ik nu ga wandelen in het dorp valt me een enorme verbondenheid op. Iedereen zegt vriendelijk goeiedag, dat doet deugd. En ik ben nu ook de elektrische fiets aan ’t ontdekken, op mijn leeftijd! (lachje)