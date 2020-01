Koen en Valerie, van mooie tijden naar moeilijke dagen MVO

18 januari 2020

20u56 2 Showbizz “Nooit van mijn leven. Ik ken geen schoner vrouw dan mijn vrouw”, zo klonk het nog in 2017, toen Koen Wauters gevraagd werd of hij ooit uitgekeken zou geraken op zijn Valerie De Booser. “Er komt ook geen sleet op.” Vandaag klinkt het liedje jammer genoeg heel anders. Maar dat betekent niet dat de twee geen mooie tijden hebben gekend.

“Waar is mijn vrouw?” De beelden van Koen Wauters die in een vol Sportpaleis zijn Valerie zocht, raakten heel Vlaanderen. “Dit was totaal niet gepland”, aldus Koen destijds. “Maar Valerie heeft er de laatste tijd zo vaak alleen voorgestaan dat dit het minste was dat ik kon doen.” Hij speurde de tribune naar haar af, tot hij haar een hartstochtelijke kus kon geven. Er bestond geen twijfel over: die twee waren gek op elkaar.

Het hele Sportpaleis juichte het tafereeltje toe, maar Zita en Nono, toen 12 en 10, stonden er ietwat wat beteuterd bij. “Ze waren wat beschaamd, ja”, klonk het lachend. “Ondertussen hebben onze kinderen een leeftijd bereikt waarop ze zo’n kus wat gênant vinden. Achteraf zeiden ze: ‘Papa, moest dat nu echt? Ons mama zo op de mond kussen voor een volle zaal?’”

Maar toch waren Koen en Valerie even gek op hun kinderen als op elkaar, zo blijkt uit datzelfde interview uit 2017: “Op vakantie afgelopen zomer héb ik wel eens rondgekeken, maar ik heb nergens een mooiere vrouw gezien dan de mijne. Natuurlijk is Valerie ook de moeder van mijn kinderen, en dat doet ze fantastisch”, aldus Koen. “Haar band met Zita, en ook met Nono: ik vind dat heel schoon om te zien. Ik kan daar naar blijven kijken. Valerie had net zo goed ‘mevrouw Wauters’ kunnen spelen, maar dat heeft ze nooit gewild. Ze heeft haar eigen weg gevolgd, ze dopt haar eigen boontjes, ze werkt keihard. Dat is veel bewondering waard. Dus uitgekeken raken op Valerie? Onmogelijk.Al wie haar kent zal het beamen: it’s never boring.”

Smelten

En ook Valerie was op haar beurt vol lof over Koen. “Ik langs mijn kant bewonder zijn doorzettingsvermogen en overgave, in alles wat hij doet”, zei ze. “Koen blijft echt een straffe gast, nooit bang van een volgende uitdaging. Maar het meest sexy vind ik hem als papa. Als ik hem bezig zie met Zita en Nono, kan ik wel smelten. Ik vind het ook leuk dat hij zich zo goed verzorgt. Want een mens zou ook kunnen denken: we zijn lang samen, ik heb mijn kinderen, ik zit op een goede wei, ze gaat me hier niet direct verlaten. Die houding zal geen van ons ooit aannemen, weet ik. (denkt na) Weet je wat ook zo fijn is? Na zoveel jaar is een liefdesrelatie vooral minder gedoe. We kennen elkaar door en door, we moeten niks aftasten, we weten zeer goed wat we voor elkaar betekenen. Koen geeft mij de de rust die ik nodig heb. En hij vindt rust bij mij. Door het feit hij zoveel weg is voor zijn job, is hij thuis regelmatig en rapper moe en dan pak ik de boel wel over.”

Drukke agenda

Maar die job begon jammer genoeg door te wegen, bleek enkele jaren later. “Als je lang genoeg bij elkaar bent, zijn er altijd periodes waarin je denkt: oei, ooit was het anders”, aldus Koen, eind vorig jaar. Maar bij ons heeft dat vaak te maken met mijn drukke agenda, of de combinatie van onze agenda’s. Dat blijft een evenwichtsoefening. Ik vind dat niet makkelijk. Soms ontploft die agenda ook gewoon in mijn gezicht. Kijk, het ding is: we zijn 17 jaar samen. Dat is geen 17 jaar hand in hand, fladderend en half zwevend door de lucht.”

“Natuurlijk zijn er momenten dat het moeilijker gaat. Dat zijn vaak periodes waarin ik het heel erg druk heb. En waarin er bijgevolg veel minder tijd is voor mekaar. Dan moet je weer de liefde en de kracht vinden om telkens opnieuw voor elkaar te kiezen. Eigenlijk is het net als met kinderen. Je maakt kinderen omdat je elkaar doodgraag ziet. Maar eens die kinderen er zijn, moet je plots de tijd voor elkaar helemaal anders indelen. Want die kinderen nemen het gros van de tijd in beslag. Dan moet je als koppel écht kiezen hoe je daarmee omgaat. Bij ons is dat altijd goed gelukt. We hebben altijd willen werken aan onze relatie.”

Uit elkaar

Maar soms is zelfs al dat harde werk niet genoeg, zo blijkt. “Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing”, zo maakte het koppel vandaag bekend via Instagram. “We moeten eerlijk zijn met onszelf: door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid. Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus: de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven.”