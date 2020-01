Exclusief voor abonnees Koen en Valerie - 17 jaar lief en leed (slot): In hun nieuwe huis willen ze oud worden. Maar dan gaat het mis Sabine Vermeiren

22 januari 2020

05u00 0

De droom is uiteengespat, het sprookje beëindigd: Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) zetten een punt achter hun huwelijk. Na zeventien jaar en twee kinderen zijn ze uiteengegroeid en gaan ze elk hun eigen weg. Sabine Vermeiren reconstrueert het verhaal achter het bekendste showbizzkoppel van Vlaanderen. Hun coup de foudre. Hun huwelijk. Hun carrières. De druk. En hun twijfels. Zeventien jaar, in lief en leed.

Showbizz Vijftien jaar hebben ze in Mechelen gewoond, maar in 2018 verhuist het gezin Wauters- De Booser naar de groene rand rond Gent. Het is niet de enige verandering. Omdat ze er fysiek en mentaal door zit, sluit Valerie haar kledingwinkel. Intussen broedt Koen op een plaat. Het wordt zijn donkerste, zwaarmoedigste ooit. Maar hoe slecht het echt gaat, wordt pas duidelijk op 18 januari 2020.

Het nieuws over de verhuis komt er heel plots, in het voorjaar van 2018. Koen en Valerie hebben het er onderling al weleens eerder over gehad, maar nooit zat de timing goed. Nu Nono start in z'n eerste middelbaar en Zita voor een nieuwe richting sowieso naar een andere school moet, zien ze dat als hun kans om te doen waar ze eigenlijk al een tijdlang zin in hebben. Verkassen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis