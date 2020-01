Exclusief voor abonnees Koen en Valerie - 17 jaar lief en leed (deel 2): de Posh en Becks van de Lage Landen, maar zonder het overspel De komst van Nono, het Venetiëhuwelijk en de drukke carrières Sabine Vermeiren

21 januari 2020

00u00 0

De droom is uiteengespat, het sprookje beëindigd: Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) zetten een punt achter hun huwelijk. Na zeventien jaar en twee kinderen zijn ze uiteengegroeid en gaan ze elk hun eigen weg. Sabine Vermeiren reconstrueert het verhaal achter het bekendste showbizzkoppel van Vlaanderen. Hun coup de foudre. Hun huwelijk. Hun carrières. De druk. En hun twijfels. Zeventien jaar, in lief en leed.

Showbizz Valerie mag dan misschien getrouwd zijn met 's lands populairste showbizzgezicht, ze wil meer zijn dan 'mevrouw Wauters'. Dat lukt. Met eigen middelen stampt ze eerst één, dan drie modezaken uit de grond. Koen, intussen, leeft met driehonderd per uur en twee kinderen maken het gezin compleet. Perfectie over de hele lijn, zo lijkt het. De boekjes vinden hen maar saai. Maar iedereen weet wat dat wil zeggen: dat het goed zit.

Het jaar 2004 is gestopt met de geboorte van Zita en een reeks Sportpaleisconcerten. Voor Koen betekent zo'n jaarwisseling normaal ook 'Dakar', maar voor het eerst past hij. Hij wil z'n vrouw zo lang niet alleen laten. En ook: hij smult van het prille vaderschap, wil er geen moment van missen.

Als Zita één jaar is en Koen op vrijdag 20 november 'X-Factor' staat te presenteren, blijkt dat hij een verrassing in petto heeft. Zelfs de productie valt uit de lucht wanneer hij tijdens de liveshow aankondigt dat hij opnieuw vader wordt. Als Nono op 19 mei 2005 het licht ziet, is Koen vol bewondering. Voor z'n zoon, maar nog meer voor Valerie. Haar prestatie was buitenaards, vertelt hij tegen de pers. "Een wonder."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis