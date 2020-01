Exclusief voor abonnees Koen en Valerie - 17 jaar lief en leed (deel 1): de beginjaren en de komst van Zita: “Als hij haar ziet, is hij meteen verkocht” Sabine Vermeiren

20 januari 2020

05u00 0

De droom is uiteengespat, het sprookje beënidigd: Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) zetten een punt achter hun huwelijk. Na zeventien jaar en twee kinderen zijn ze uiteengegroeid en gaan ze elk hun eigen weg. Sabine Vermeiren reconstrueert het verhaal achter het bekendste showbizzkoppel van Vlaanderen. Hun coup de foudre. Hun huwelijk. Hun carrières. De druk. En hun twijfels. Zeventien jaar, in lief en leed.

Showbizz "Valerie wié?" Koen hoort het in Keulen donderen wanneer journalisten hem in de zomer van 2002 tot twee keer toe vragen of hij iets heeft met 'Temptation'-verleidster Valerie De Booser. De pers is mis en de geruchten van de pot gerukt, maar Koen is getriggerd. Wie is die vrouw die ze aan hem koppelen? Als hij haar ziet, is hij meteen verkocht. Zijn ervaringen in de liefde zijn slecht. Maar zo zeker als hij frontman is van Clouseau, weet hij: dit gaat lukken.

Het is het jaar waarin in Nederland Pim Fortuyn wordt vermoord, Slobodan Milosevic voor het Joegoslaviëtribunaal moet verschijnen en Frank De Winne naar de ruimte reist. Maar het is vooral de nieuwe liefde van Koen Wauters waarover de boekjes dat najaar niet uitgepraat raken. Ze kennen haar. Het is Valerie De Booser, de bevallige brunette die niet zo lang ervoor als verleidster meedeed aan de eerste editie van 'Temptation Island' en daar met haar ranke contouren niet enkel de kijker had weten te bekoren, maar ook verleider Jorrit.

