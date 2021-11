Koen en Kris Wauters over hun ware liefdes: “Valerie en ik wilden niets liever dan voor altijd bij mekaar blijven”

Het is altijd weer groot nieuws wanneer Clouseau uitpakt met nieuw werk. De nieuwe single ‘Eén Keer In Een Leven’ loopt als een trein en kondigt meteen het nieuwe album aan dat volgend voorjaar uitkomt. “Het heeft veel seventies-invloeden”, zegt Kris. “Er staat zelfs een nummer op van zeven minuten. We hebben onszelf wat meer vrijheid veroorloofd, waardoor we ook wel een risico nemen. ‘Eén Keer In Een Leven’ is daar een voorsmaakje van.” Naar aanleiding van de single roepen Koen en Kris Wauters hun fans via een actie op hun website op om hun ware liefde voor iemand uit te spreken. “Want volgens ons gebeurt dat te weinig”, zegt Koen. “Dat hoeft geen liefdespartner te zijn, het kan ook voor een vriend, of voor je ouders. Ik denk dat we allemaal beseffen dat we dat meer moeten doen. Zeker in deze vreemde tijden.” Story vroeg Koen en Kris naar hun kijk op de liefde.