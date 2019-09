Koen en Jonas trappen ticketverkoop Rode Neuzen Dag af: “Als er deze week 5.000 verkocht worden, presenteren wij de Q-ochtendshow” KD

23 september 2019

13u27

Bron: Qmusic 0 Showbizz De ticketverkoop van Rode Neuzen Dag XL gaat vanaf vandaag, maandag 23 september, officieel van start. Dat maakten Rode Neuzen Dag-ambassadeurs Koen Wauters en Jonas Van Geel zonet bekend in de Qmusic-ochtendshow bij Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck.

Met Rode Neuzen Dag XL op vrijdag 29 november wil Qmusic alle actievoerders bedanken met een groot muzikaal feest. Samen met Koen, Jonas en tal van nationale en internationale artiesten palmt de radiozender daarom het Sportpaleis in. Tickets voor Rode Neuzen Dag XL op 29 november kosten tussen de 30 en 45 euro en zijn vanaf nu te koop via Qmusic.be. Op vrijdag 29 november zullen tijdens de slotshow bij VTM regelmatig live sfeerbeelden van dit muzikale feest uitgezonden worden.

Koen en Jonas hingen ook een challenge op aan de ticketverkoop van Rode Neuzen Dag XL. “Als we 5000 tickets verkopen op een week tijd, presenteren Koen en ik een dag de ochtendshow van Qmusic.” Als dat lukt, moet het reguliere ochtendtrio een wederdienst regelen voor de twee acteurs. Wat dat precies is, is nog niet duidelijk.