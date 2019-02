Koen De Graeve werd ooit vervangen als hoofdrolspeler: “Ik was moe gehuild en suf geneukt” Stefanie De Jonge

07 februari 2019

11u00

Bron: Humo 0 Showbizz Koen De Graeve (46) speelt de drankverslaafde tv-komiek Ricky Bolsens in de nieuwe VTM-reeks ‘Studio Tarara’. Die wordt in de reeks wegens zijn verslaving vervangen door het personage van Peter Van den Begin. De Graeve maakte in zijn persoonlijk leven ook zoiets mee, vertelt hij in Humo.

“Dat verhaal is uit het leven gegrepen”, zegt De Graeve in Humo. “‘Studio Tarara is namelijk ontstaan vanuit de goesting van Tim en mij om samen iets te maken. Door mijn gemoedstoestand tijdens de toneelproductie ‘Ivanov’ wilde Tim iets doen rond een figuur die verslaafd is. Dat ben ik nooit geweest aan drugs of alcohol, maar wel aan werken.”

Tijdens de toneelproductie ‘Ivanov’ werd De Graeve vervangen als hoofdrolspeler. “De repetitieperiode was heel intens. Ik was verliefd geworden op Ariana (Van Vliet, zijn levensgezellin, red.) en in diezelfde week kreeg mijn moeder te horen dat ze kanker kreeg. Ik was permanent vervuld van een doodsbesef en was tegelijk bloedgeil, ik was moe gehuild en suf geneukt. Ik had in de drie weken voor de première misschien twee nachten geslapen. Bij de première was ik compleet afgepeigerd en het was een draak van een voorstelling. Ik liet ellenlange pauzes vallen, was volledig in de war, woedend ook -ik heb met een stoel het decor in elkaar geramd.”

“Na de tiende voorstelling was ik volledig aan flarden en is er beslist dat iemand anders de rol van Ivanov zou spelen. Maar dat hebben ze gedaan zonder mij op de hoogte te brengen. Ik heb dat wantrouwen toen heel persoonlijk opgevat. De waarheid was dat ik het niet had gehaald, dat inzicht kon ik niet aan.” Koen van Kaam en Koen De Graeve verwisselden toen van rol. “Ik herinner me nog goed dat ik in de coulissen stond en toen ik op moest keek Koen naar me met een blik van: ‘Kom Koen, nú.’ Als een patiënt schuifelde ik toen voetje voor voetje het podium op met een gevoel van: ‘Kijk niet naar mij. Ik wil vooral niet storen. Ik ga zo goed mogelijk mijn tekst opzeggen en dat is het.’”

