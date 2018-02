Koen De Bouw start met opnames Grenslanders EVDB

03 februari 2018

16u47

Bron: BuzzE 0 Showbizz De opnames voor de nieuwe Eén-reeks Grenslanders zijn van start gegaan in Zeeuws-Vlaanderen. In de serie zien we Koen De Bouw en Jasmine Sendar in de hoofdrollen.

In Zeeuws-Vlaanderen gaan de komende weken de opnames van Grenslanders door. Die nieuwe Eén-reeks wordt door VRT gemaakt in samenwerking met de Nederlandse televisie.

Een centrale plaats in de serie is Nieuw-Namen. Dat plaatsje ligt op de grens met Nederland en behoort eigenlijk tot het Nederlandse Hulst. De serie draait ron een meisje van Afrikaanse origine dat zwaar getraumatiseerd teruggevonden worden in de polders van het Grensland tussen Nederland en Vlaanderen. Koen De Bouw en Jasmine Sendar nemen de hoofdrollen op zich.