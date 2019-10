Koen De Bouw openhartig: “Ze hebben vroeger misbruik gemaakt van het feit dat ik een mooie jongen was” Stefanie De Jonge

15 oktober 2019

14u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Koen De Bouw (55) rijgt de rollen in binnen- en buitenland aan elkaar. Momenteel maakt hij het mooie weer in de tv-reeks ‘Grenslanders’ op Eén en vanaf 23 oktober is de film ‘Torpedo’ in de bioscoop te zien. Maar er is één rol die hij liever niet speelt, vertelt hij in HUMO: de heldenrol.

“Ik identificeerde me niet met heldenrollen”, vertelt Koen De Bouw in HUMO. “Het stootte me af. Ik werd vroeger altijd gezien als De Mooie Jongen. Nu kan ik het waarderen wanneer iemand dat zegt. Vroeger niet. Door omstandigheden. Ik wil daar niet verder over uitweiden, maar toen ik 12 was heb ik ervaren wat voor aantrekkingskracht dat mooie jongetje kon hebben op mensen met slechte bedoelingen”, klinkt het. “Dat er toen door een volwassen leraar misbruik is gemaakt van hoe ik eruit zag, heeft ertoe geleid dat ik me - eerst onbewust en daarna steeds bewuster - ben gaan afzetten tegen mijn zogenaamde schoonheid. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Vandaar dat ik die titel van Mooie Jongen nooit heb kunnen omarmen. Ondertussen kan ik ermee leven. Ik ben blij dat ik die geschiedenis heb verwerkt. Dat heeft erg lang geduurd, maar ik kan nu, veertig jaar later, een compliment in ontvangst nemen zonder ineen te krimpen. Ik vind het intussen zelfs best aangenaam (lacht).”

In het interview vertelt De Bouw ook over een pauze die de drukbezette acteur onlangs inlaste. “Ik had besloten om drie maanden ‘neen’ te zeggen op elke aanbieding die op me afkwam. Maar die drie maanden zijn negen maanden geworden, omdat er een film gecanceld werd.” En dat zorgde voor financiële stress, vertelt hij. “De rekening stond op nul, hoor, na die negen maanden. Ik ben zelfstandige hè. Als je niet werkt, is het snel op.”

Lees het volledige interview in HUMO.