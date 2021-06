Koen De Bouw liep rol mis in miniserie van Steven Spielberg door coronapandemie

Koen De Bouw vertoeft twee maanden in Frankrijk voor de opnames van ‘Twee Zomers’, een nieuwe serie uit de koker van Tom Lenaerts. Daarvoor leeft de acteur twee maanden in een coronabubbel. “Toen ik al hier was, kreeg ik een rol aangeboden in een miniserie van Steven Spielberg over de Tweede Wereldoorlog, met Tom Hanks”, vertelt hij in De Standaard. “Ik had net een vrije week en onze productie wilde het draaischema wat aanpassen om me enkele dagen extra te gunnen. Maar de Amerikanen wilden niemand op de set die al in een andere bubbel aan het draaien was.”