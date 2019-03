Koen De Bouw is te zien in ‘Grenslanders’: “De Nederlanders moesten toch even wennen aan alcohol op de set” nj

21 maart 2019

Bron: humo 0 Showbizz Koen De Bouw (54) speelt een psychiater in de Vlaams-Nederlandse reeks ‘Grenslanders’. De cultuurverschillen kwamen af en toe naar boven op de set, vertelt de acteur in Humo die het ook over zijn zoon in ‘Studio Tarara’ heeft.

De Bouw speelt de hoofdrol naast zijn Nederlandse collega Jamine Sendar. Dat verliep uitstekend, al was het soms toch even aanpassen. “Het is voor een Nederlander wel even aanpassen om een heel uur middag pauze te krijgen in plaats van een schamele twintig minuten (lacht). En dat er op een Vlaamse set al eens alcohol wordt geschonken tijdens de middag, zijn ze in Nederland al helemaal niet gewend. Enfin, die gewoonte is ook bij ons aan het verdwijnen – da’s ook maar beter zo.”, vertelt hij.

Ook over zijn toekomstige projecten en zijn zoon Jolan, die te zien is in ‘Studio Tarara’, wijdt hij even uit. “Wat Amerika betreft: in april zit ik twee weken in San Francisco om een zogeheten fantasy te draaien, een verfilming van een sciencefictionstrip. En over Jolan gesproken: ’t was eigenlijk niet de bedoeling dat hij in beeld zou komen. Oorspronkelijk was hij enkel daar als productiemedewerker, in het kader van een stage. Maar ze hebben hem dan toch wat ninetieskledij laten aantrekken en hem af en toe voor de lens laten voorbijkomen. Per aflevering zijn het amper twee of drie seconden dat hij in beeld komt, maar die twee of drie seconden vinden wij bij ons thuis telkens geweldig amusant (lacht).”

‘Grenslanders’ vanaf 22 maart op Play en Play More en in het najaar op Eén