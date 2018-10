Koen De Bouw heeft opnieuw rol in Amerika beet: “Gelukkig stond Matthias Schoenaerts klaar met goede raad” Redactie

31 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Rust’. Dat staat in grote letters in de agenda van Koen De Bouw (54) voor de rest van 2018. ‘Ik heb dit jaar té hard gewerkt’, zegt hij. ‘Na ‘Professor T.’ ben ik letterlijk door m’n benen gegaan.’ Op adem komen zal nodig zijn, want in januari vertrekt Koen naar San Francisco voor alweer een nieuwe rol.

“Ik heb nooit van een Amerikaans avontuur gedroomd, hoor. Dat Amerikaanse werk is vanzelf gekomen”, legt Koen uit. “Naar aanleiding van mijn werk hier werd ik enkele jaren geleden gecontacteerd door CAA in Los Angeles (het grootste agentschap van de Verenigde Staten, nvdr). Het is een eer als die je willen vertegenwoordigen. Zo kreeg ik een rol in de tv-serie ‘The Last Tycoon’. In januari ga ik weer even naar San Francisco voor de opnamen van een nieuw Amerikaans project.”

Toch kreeg hij in het verleden al veel zenuwen van dat werk in Hollywood. “Ik dacht dat we eerst zouden repeteren, maar ik hoorde de opnameleiding zeggen: ‘Tien seconden voor actie’. Toen begon m’n hart zo hard te bonzen dat ik geen lucht meer kreeg. En ook m’n tekst was wég. Ik dacht: verdomme, helemaal naar hier gevlogen, iedereen kijkt ernaar uit om me te zien spelen, en nu krijg ik geen woord meer gezegd. Op een of andere manier kwam m’n tekst er gelukkig toch uit. Op automatische piloot. Maar ’t was verschrikkelijk. Ik dacht: wat heb ik mezelf aangedaan? Waarom ben ik naar hier gekomen?”

Gelukkig was er Matthias Schoenaerts, die het zelf ook allemaal al had meegemaakt. “Ik heb de volgende dag wel direct m’n goeie kameraad Matthias gebeld om te vragen hoe hij omgaat met die stress. Hij heeft me wat advies gegeven.”

Het volledige interview met Koen De Bouw kan je deze week lezen in Dag Allemaal.