Koen De Bouw heeft handen vol met binnen- en buitenlandse producties: "Ik moest aan de noodrem trekken" Redactie

06 september 2019

00u00 0 Showbizz Koen De Bouw (54) beleeft de spannendste periode uit zijn carrière. Zondag komt 'Grenslanders' op tv, 'Professor T.' wordt wereldwijd opgepikt, zijn film met Monica Bellucci is net ingeblikt en er staan nog Britse en Amerikaanse projecten in de steigers. Toch leidde die drukke periode ook even tot een dipje bij de acteur. "Ik moest aan de noodrem trekken."

De internationale carrière van Koen De Bouw begint steeds meer vorm te krijgen, maar België achter zich laten doet de acteur niet. Morgen stelt hij zijn nieuwe reeks 'Grenslanders' voor op het filmfestival van Oostende, waar ook Monica Bellucci (54) aanwezig zal zijn ter promotie van haar nieuwe film 'X'. De Italiaanse Hollywoodster is geen onbekende voor De Bouw, want de twee stonden onlangs samen op de set van de internationale productie 'The Man Who Sold His Skin'. En er staan nóg een handvol buitenlandse projecten op de planning van de Vlaamse acteur. Sinds kort is hij immers aangesloten bij agentschappen in Londen en Los Angeles. "Ik werk momenteel aan één Brits en één Amerikaans project, maar daar kan ik eigenlijk nog niets over zeggen", aldus De Bouw. "De studio's houden die eer namelijk liever aan zichzelf. Het is best bizar om op de internationale markt weer volop castings te doen. Je concurreert plots niet meer met vijf collega's in Vlaanderen, maar met 5.000 acteurs van over de hele wereld. En dan moet het ook nog praktisch passen. Ik was bijvoorbeeld aangenomen voor een minireeks van BBC en Netflix, 'The Serpent', maar kon er niet op ingaan omdat ik me vijf maanden vrij moest houden en dat lukte niet. Dat is heftig, maar je moet dan toch verder."

Paar maanden out

Aanbod genoeg, dus, al leidde dat vorig jaar wel even tot een kortsluiting bij de acteur. Na opnames voor 'Grenslanders', de VTM-reeks 'Phil Frisco' en de langspeelfilm 'Torpedo' had De Bouw nood aan een break. "Ik was helemaal op", zegt hij. "Zelfs al had het mooiste aanbod uit mijn leven zich op dat moment voorgedaan, dan nog was ik er niet op ingegaan. Ik moest aan de noodrem trekken, anders was het fout gelopen. Ik was een paar maanden out."

De Bouw speelt ook een rol in 'Bastaard', de debuutfilm van Mathieu Mortelmans die het filmfestival afsluit, maar 'Grenslanders' is toch de grote publiekstrekker. In de Belgisch-Nederlandse coproductie, die zich afspeelt in de Zeeuws-Vlaamse polders, speelt De Bouw een psychiater die een vluchteling probeert te helpen. "Het goed uitgewerkte verhaal heeft me overtuigd om mee te doen", zegt De Bouw. "Maar ook het feit dat het een grote productie was, vond ik wel aantrekkelijk. Ook al heb je een goed verhaal, als er geen middelen zijn om dat op een behoorlijke manier uit te werken, loop je verloren in goede bedoelingen."

Wereldwijd fans

Intussen verovert ook zijn eigenzinnige hoofdpersonage uit 'Professor T.' de wereld. "Mijn zoon vertelde me net nog dat hij in een café in Edegem iets zat te drinken en dat hij een Brits koppel bezig hoorde over 'Professor T.' en hoe ze er zo van genoten hebben. Dat is toch onwaarschijnlijk?", vertelt De Bouw. De reeks is inmiddels verkocht in de VS, Italië en bijna alle Spaanstalige landen.

"We hadden op voorhand nooit kunnen denken dat zo'n extreem personage zo veel mensen zou kunnen beroeren. Zelfs tot aan de andere kant van de planeet. Extra fijn is dat ik via Instagram in contact kom met fans van over de hele wereld die me laten weten hoe erg ze de reeks appreciëren. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak, heel bijzonder."

Of het na een professor, premier en psychiater niet eens tijd is om een fabrieksarbeider te spelen? (lacht) "Oh, maar dat heb ik al gedaan, hoor. Ik herinner me dat het één van mijn eerste rollen was in 'Moeder, waarom leven wij?'. Ik probeer mijn personages zo breed mogelijk te houden om niet getypecast te kunnen worden. Daar heb ik eigenlijk van in het begin van mijn carrière rekening mee proberen te houden. Dat is niet altijd makkelijk, want je moet dan ook 'nee' durven te zeggen. Maar het is de enige voorwaarde om op lange termijn te kunnen werken, denk ik."

'Grenslanders' gaat morgen in première op het filmfestival in Oostende. Zondag start de reeks om 21 uur op Eén.