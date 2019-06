Koen Crucke was niet uitgenodigd op het huwelijk van Gert Verhulst: “Maar hij gaat dat goedmaken, dat weet ik zeker” Redactie

Een prachtige bruidstaart - met framboos, aardbei en marsepein - van toppatissier Roger van Damme. Dat kregen de happy few voorgeschoteld op het 'geheime' trouwfeest van Gert Verhulst (51) en Ellen (42). Goeie vriend Koen Crucke (67) had er ook wel een stukje van gewild, maar hij kreeg geen invitatie. "Ach, als Gert er één uitnodigt, moet hij er duizend uitnodigen", zegt hij in Dag Allemaal.

Gert en zijn Ellen genieten volop van hun wittebroodsweken. Maar hun trouwfeest is nog steeds onderwerp van gesprek. En misschien nog wel het meest bij wie níet op de gastenlijst stond, want de besloten bruiloft wekt veel nieuwsgierigheid op.

Details over de exclusieve party zijn er amper uitgelekt. Alle gasten - onder wie, uiteraard, boezemvriend James Cooke - houden zich immers strikt aan de zwijgplicht die Gert hen heeft opgelegd. Het enige wat de Studio 100-baas prijsgaf, was de locatie van de burgerlijke trouwplechtigheid: het trendy Felix Pakhuis in Antwerpen. Maar Dag Allemaal kon intussen meer details achterhalen. Het huwelijk werd voltrokken door burgemeester Bart De Wever zelf, wat nochtans niet de gewoonte is in Antwerpen.

Toppatissier

Daarna volgde een receptie waar topkok en vriend des huizes Roger van Damme voor een heerlijke bruidstaart zorgde. Na enig aandringen wil de Njam!-chef, vorig jaar nog uitgeroepen tot beste patissier ter wereld, wel iets kwijt over zijn kunstige creatie voor het bruidspaar: ‘De taart was gemaakt op basis van cakebeslag en er zat marsepein, framboos, aardbei en vanille in.’

Luc Appermont

De chique receptie in de namiddag was voorbehouden voor een select gezelschap genodigden. Gerts kinderen Viktor en Marie mochten vanzelfsprekend niet ontbreken. Viktor was overgevlogen van Gran Canaria, waar hij nog enkele weken verblijft voor de uitzendingen van ‘Love Island’. Ook Gerts vader Jos tekende present. Net als James Cooke en Luc Appermont.

Opvallend: Walter De Donder en Koen Crucke, met wie Gert al jaren nauw samenwerkt voor Samson & Gert kregen géén uitnodiging. “Och, ik kan begrijpen dat Gert en Ellen dit feest beperkt en privé wilden houden”, zegt Koen. “Als hij er één uitnodigt, moet hij er duizend vragen, hé. Ik wist dat hun trouwdag er zat aan te komen, want Gert vierde vorige maand al z’n vrijgezellenavond in Las Vegas.”

Mannenavonden

“Het is Gert ten voeten uit dat hij de exacte datum tot op het laatste moment geheimhield”, vervolgt Koen. “Ach, ik hoop dat het voor Gert en Ellen een supergezellige dag is geweest.”

Geen bittere gevoelens dus bij Koen. “Waarom zou ik boos zijn? We hebben met de cast van de Samson & Gert-shows elk jaar onze mannenavonden, en Gert trakteert ons elk jaar op een etentje met de beste wijnen en champagne erbij. En wie weet doet hij deze week nog iets voor ons. We nemen de zomerclip van Samson & Gert op, en ik vermoed dat Gert daar nog een verrassingsfeestje voorziet. Zo’n gelegenheid zal hij niet laten voorbijgaan.”