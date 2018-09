Koen Crucke vervangt ontslagen Margriet Hermans in ‘HD en D’: "In onze stiel heb je geen vrienden, enkel kennissen en collega’s" JR

18 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "In de showbizz is het elk voor zich." Koen Crucke (66) is duidelijk in Dag Allemaal: hij vindt niet dat hij Margriet Hermans een dolk in de rug plant door haar plaats in te nemen bij ‘HD en D’, de nieuwe comedyshow van Jacky Lafon en Jef De Smedt.

Koen Crucke is zijn charmante zelf als hij ons met een brede glimlach ­binnenlaat in zijn gezellige ­appartement in De Haan. Sinds drie jaar woont hij er met zijn echtgenoot Jan. Ons oog valt direct op enkele partituren die op tafel liggen.

"Die zijn van ‘La cage aux folles’", zegt Koen, die van Stany Crets de hoofdrol kreeg aangeboden in de wereldberoemde musical. "Ik heb ze speciaal uit Amerika laten overkomen. De première is pas volgend jaar in oktober, maar ik kan niet wachten om mijn rol al in te studeren. De wereld stond even stil toen Stany Crets me belde of ik Zaza wilde spelen. Da’s echt mijn droomrol! Hier heb ik zolang op gewacht. Ik wou dat het al oktober 2019 was."

’t Is niet dat jij je intussen verveelt.

Mijn dagen zijn inderdaad zeer goed gevuld. Zopas had ik nog eens een weekje vrij. Maar ­volgende maand zijn de voorstellingen van ‘HD en D’ met Jacky Lafon en Jef De Smedt daar al. Jacky komt deze week langs om met mij de voorstelling te overlopen. Ze wil er een totaalspektakel van maken. We vertellen niet alleen moppen, maar gaan ook zingen.

Er is veel te doen rond die show. Margriet mag niet meedoen omdat zij negatieve commentaar gaf op de zomershow van Jacky Lafon. ­Daarna nam jij haar plaats in.

Logisch dat Jacky aan mij dacht, want ik heb deze zomer heel goed met haar samengewerkt in ‘Cruise Nostalgie’. Ze hadden mij verwittigd dat Jacky een moeilijke is om mee samen te werken, maar daar heb ik niks van gemerkt. Sterker, ze heeft me goed gesteund, want ik had nog nooit in zo’n show gespeeld. Jacky is een schatje.

Sommigen vinden nu dat jij een dolk in de rug van Margriet steekt.

Ach, laten we eerlijk zijn: in onze stiel heb je geen vrienden. Enkel kennissen en collega’s. Vlaanderen is daar te klein voor, er is te weinig werk voor iedereen. Het is ieder voor zich, een struggle for life. Mijn echte vrienden zijn op één hand te tellen. Margriet is een goede collega. Trouwens, ik heb mezelf niet gevraagd. Moet ik een job weigeren omdat een collega die niet gekregen heeft? Ik heb Margriet terug op de kaart gezet door haar een paar jaar geleden te vragen voor een reeks shows met mij. Dat is allesbehalve dolken steken.

Jullie hebben in het verleden toch dikwijls heel fijn samengewerkt.

Dat is zo. Toen ik in Oud-Turnhout moest optreden, ben ik zelfs twee weken bij Margriet blijven logeren. Ik heb toen nog taart en cake gebakken voor haar man. Met een suikervervanger, want hij mag geen suiker eten.

Toch zie je er geen graten in dat je nu Margriet vervangt.

