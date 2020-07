Koen Crucke vertelt over egoïsme: “Als ik niet meer voor een publiek kan staan, maak ik er zelf een einde aan” SDE

11 juli 2020

16u12

Bron: Radio 1 3 Showbizz Koen Crucke (68) was zaterdagvoormiddag te gast in het programma ‘De Boshut’ op Radio 1. Rode draad van het gesprek bleek egoïsme, die zowel in z'n carrière als in z'n privéleven opduikt.

De lockdown maakte heftige gevoelens los in Koen Crucke. “Ik was echt depressief", zegt hij in ‘De Boshut’. “Waarom zou ik nog moeten repeteren? Waarom zou ik nog liedjes moeten inoefenen? We wisten toch niet wanneer we ze zouden kunnen brengen." De situatie schetste ook een weinig gunstig toekomstperspectief. “Ik dacht: ‘Is dit nu het lot dat mij beschoren is als ik ouder ben en niet meer ga kunnen zingen?’ ‘s Morgens opstaan, ontbijten, douchen, een wandeling maken, wat televisiekijken en dan weer in je bed kruipen. Elke dag hetzelfde. En vooral: niet meer voor een publiek kunnen staan. Dan mogen ze mij komen halen", zegt de zanger en acteur. “Muziek en zingen zijn mijn leven. Als ik dat niet meer kan, dan maak ik er zelf een einde aan."

“Dat is egoïstisch", geeft Crucke toe. “Maar ik denk dat je dat sowieso wel een beetje bent wanneer je een zekere status bereikt hebt en je al een zekere weg hebt afgelegd. Ik wil dat niet kwijt: je ding kunnen doen, aandacht krijgen ook. Ik zeg altijd: als je een optreden gegeven hebt en je ziet de zaal recht veren en roepen en klappen, da’s beter dan een orgasme." Hij vervolgt: “Ik heb bevestiging nodig. Absoluut. Dat maakt me afhankelijk van m’n publiek, van m’n vak. Vier weken lang heb ik op m'n Instagram gezongen, live, om klokslag 18u. Dat was prachtig, maar je ziet het publiek niet. Je voelt ze niet."

Het egoïsme ziet de zanger ook terug in z'n relatie met z'n familie. Zowel hij als z'n partner Jan hadden een sterke kinderwens, en dus haalden ze jaren geleden de jonge Stefan in huis. Initieel om hen te helpen in hun café, maar omdat de afstand om te pendelen te groot was, bleef de 19-jarige bij hen wonen. “We zijn zodanig naar elkaar toegegroeid, dat we voelden: dit is ons kind", zegt Crucke daarover. In 2011 adopteerden ze hem daarom: “Nu is hij de eerste die ons ‘s morgens belt. En ‘s avonds het laatste telefoontje, om ons slaapwel te wensen. Die kinderwens, dat is ook de schrik om alleen te vallen”, denkt Crucke. “Opnieuw dat egoïsme."

