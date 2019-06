Koen Crucke over zijn vader: “Ik heb hem beloofd goed voor mama te zorgen, en toen is hij rustig ingeslapen” TK

06 juni 2019

15u38 0 Showbizz Nu zondag is het vaderdag, en daarom blikt Koen Crucke terug op de band die hij met zijn vader had. Hij vertelt wat voor een man het was, en brengt ook een prachtig muzikaal eerbetoon aan hem.

Koens vader had zelf enorm veel zangtalent en had graag zelf artiest willen worden. “Maar daar was in die tijd geen sprake van”, aldus Koen. “Artiest zijn, dat was geen beroep. Hij moest kunstsmid worden van zijn ouders. Hij heeft daarna zijn kinderwens altijd een beetje op mij geprojecteerd en mij gesteund in mijn zangcarrière. Hij was enorm blij en fier op wat ik bereikt heb.”

De man was zijn grootste fan, maar ook een criticus. “Hij ging altijd overal mee naartoe. Dan zat hij daar aan de scène en keek hij op naar mij, bewonderde mij. Maar als het niet goed was, durfde hij dat ook zeker te zeggen. En van hem nam ik dat ook aan.” Toen Koen bij de opera mocht zingen, was dat voor zijn ouders een hoogtepunt. “Stel u eens voor, hun zoon, die altijd in een orkestje heeft gezongen en eigenlijk coiffeur was, mocht bij de opera zingen. Dat was fantastisch voor hen. Op de eerste rij zaten ze, en ze waren zo fier.”

Zelf lijkt hij niet heel hard op zijn vader. “Mijn pa was een enorm schone man, altijd geweest. Hij was erg in trek bij de vrouwen, en was zelf een enorme wijvenzot. Ik lijk dus helemaal niet op hem”, lacht Crucke. “Maar zijn kinderen waren god voor hem, en zeker ik, zijn enige zoon. Onze band is ook alleen maar sterker geworden bij het ouder worden. Ik zeg niet dat ik hem als een heilige herinner, maar het was zo’n toffe man. Toen hij stervende was, heeft hij me gevraagd om goed voor mama te zorgen. Ik heb hem dat ook beloofd, en toen is hij rustig ingeslapen. Ik heb trouwens nog steeds zijn ring. Toen ik die voor de eerste keer aan mijn hand schoof, voelde ik ook trillingen, alsof er iets was. Dat heb ik daarna nooit meer gekregen, maar ik voel mij niet goed als ik hem niet aanheb.”