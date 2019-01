Koen Crucke over zijn rol als travestiet: “Ik voel me al helemaal Zaza” MV

31 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz De Vlaamse versie van de Broadway- hitmusical ‘La cage aux folles’ gaat pas in oktober in Theater Elckerlyc in Antwerpen in première. Maar toch is Koen Crucke (66) nu al in de glitterjurk van Zaza gekropen. TV Familie sprak met hem.

“Ik ben zo blij als een kind, ’t is niet te doen”, glundert Koen. “Naar deze rol kijk ik al zowat m’n hele leven uit. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht ik deze kans nog zou krijgen.”

Tot je een telefoontje kreeg van Stany Crets die nu vooral als regisseur actief is.

Já! Hij vroeg me dus om Zaza te spelen in zijn volgende musical, ‘La cage aux folles’. Ik wist niet waar ik het had. Voor één keer was ik sprakeloos. (lacht) Dit is zo’n fantastische kans. Túúrlijk heb ik er niet over moeten nadenken. Ik ga hier zó van genieten, daar heb je geen idee van.

Eén van de bekendste travestieten van het theater en de film. Die rol is jouw op het lijf geschreven?

Dat denk ik wel. Al moet ik hem nog wel spelen, hé. Maar ik wil dat Zaza gewoonweg in m’n geest en lichaam kruipt. Daarom ben ik twee weken geleden naar een opvoering van ‘La cage aux folles’ in Barcelona gaan kijken. Ik wil me tot in de puntjes voorbereiden. Het moet áf zijn.

Ken jij de nummers die je moet zingen al uit het hoofd?

Wel, ik ben al een tijdje aan het oefenen in ’t Engels, maar weldra start ik met de Vlaamse bewerkingen van Stany. Ik begin daar zo vroeg mogelijk mee, want zulke dingen moeten rijpen, vind ik. En toen ik vorige week voor ’t eerst helemaal in Zaza werd getransformeerd, met de schmink, die bombastische blonde pruik en die glitterjurk... Ik zat al meteen helemaal in dat personage.

Je waande je dus al even Zaza.

Zeker! Mijn man vond dat ook. Hij herkende me bijna niet meer, kunt ge u dat voorstellen! Maar ja, aan die transformatie zijn ze wel drie uur bezig geweest. En een pruik en véél make-up doen wonderen.

