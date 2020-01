Koen Crucke over avontuurtjes in zijn relatie: “Wie zegt dat je niet een keer verliefd mag worden op iemand anders?” MVO

18 januari 2020

12u00 0 Showbizz In het Heilig Huis van Hanssen was vanochtend, zaterdag 18 januari, acteur, zanger en politicus Koen Crucke te gast bij Evi Hanssen op Joe. Twee uur lang, tussen 10.00 en 12.00, schotelde Evi de 10 Geboden aan hem voor. Koen Crucke vertelde bij elk Gebod zijn eigen, persoonlijke verhaal.

Bij het gebod onkuisheid polst Evi naar de avontuurtjes die Koen had tijdens zijn relatie met Jan: “Dat was een onderlinge afspraak met Jan. Hij wist dat hij mij die vrijheid moest geven en andersom was dat ook zo. We zijn nu 50 jaar samen. Een relatie kan maar slagen als je elkaar ademruimte geeft. Wie zegt dat je niet een keer verliefd mag worden op iemand anders? Je kan op twee personen tegelijk verliefd zijn. Je partner merkt dat natuurlijk: als je een paar keer met dezelfde persoon naar huis komt, of als je met iemand anders een paar dagen op vakantie gaat... Ondertussen zijn we er wel vanaf gestapt. Want je wordt soms verliefd op iemand anders, en dat mag niet. Dat mag ik mijn man ook niet aandoen. Jan moet altijd op de eerste plaats staan. Ik wil ook niet meer verliefd worden op iemand anders, want dat doet te veel pijn. ”

Vraatzucht

Koen vertrouwde Evi toe dat hij beschaamd is over zijn ‘vraatzucht’ in het verleden. “Ik was er eigenlijk beschaamd over dat ik dat niet kon beheersen en dat ik niet kon vermageren. Ik had altijd eetlust: vreten, vreten, vreten. Ik kon bijvoorbeeld een halve schapenbout eten en een half uur later kon ik al opnieuw 300 gram americain op. Ik kon dat niet beheersen en was verslaafd maar nu ben ik er vanaf. Ik ga niet meer verdikken. Als mijn broek een beetje spant, ga ik meteen op de rem staan”, vertelt Koen.

Roddels

Over het gebod ‘vlucht de achterklap en het liegen’ is hij duidelijk: “Als er geroddeld wordt, dan ben ik meteen weg.” Koen kan ook heel goed geheimen bewaren: “Als ik het tegen niemand mag zeggen, dan zeg ik het ook echt tegen niemand. Ook niet tegen mijn partner Jan.” Over het grote geheim van Studio 100 - het nieuwe baasje van Samson - was hij ook niet op de hoogte: “Ik vond het een beetje jammer dat ze ons dat niet wilden zeggen, maar het is ook begrijpelijk want sommige mensen kunnen zwijgen en sommige niet. Gert had er wellicht een reden voor, hij is een zakenman. Misschien dacht hij Crucke kan niet zwijgen, maar Crucke kan wel zwijgen.”

