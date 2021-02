Koen Crucke krijgt een aangrijpende liefdesbrief van zijn man Jan Gheysens

Na een Valentijnsoproep van de redactie schreef Jan Gheysens een ontroerende liefdesbrief aan zijn echtgenoot Koen Crucke. Ik gaf Koen daarop even een belletje om te vragen naar zijn reactie. “Of je stoort? Nee, helemaal niet”, zegt Koen Crucke vrolijk aan de andere kant van de lijn. “We hebben net gedaan met repeteren, dus vertel het maar.” Koen en zijn man werken sinds drie maanden aan een nieuwe theatervoorstelling die in september te zien zal zijn in de Minard Schouwburg in Gent. Ik vraag hem naar een reactie op de brief. “Liefdesbrief?” vraagt Koen verwonderd. Daar ging de verrassing. Hij wist nog niets van de brief die pas op Valentijn voor hem bestemd was. Net als Koen lees jij hem hier ook voor het eerst.

Beste Engelbewaarder,

Ik heb mij vaak afgevraagd waar je bent. Mijn leven lijkt op een marathon die nooit zal eindigen. Maar dat weet je natuurlijk, want je hielp mij om de bochten te nemen. Nu ben ik sinds lang weer onzeker. Is het door jou dat mijn hart weer twintig werd? Is het jouw schuld dat ik de liefde herken zoals ik die toen voelde? Ik leef 51 jaar samen met hem. Samen aan elkaar, met elkaar, door elkaar, en vooral niet zonder elkaar. Hoe komt het dat ik weer liefdesbrieven schrijf? Alsof ik hem weer moet veroveren, weer moet vertellen dat ik niet zonder hem kan, weer de angst moet voelen om misschien verder te moeten zonder hem. Stel dat hij mij niet wil? Dat heb ik mij toen honderd keer – duizend keer – afgevraagd.Toen ik hem meer dan een halve eeuw geleden in de ogen keek voelde mijn hele zijn dat ik hem nooit meer los mocht laten. Ik schreef hem elke dag een brief, een gedicht, een gedachte vergezeld van rozen. Ik duwde hem tegen mijn muur van liefde en hoopte dat hij die eeuwig zou blijven voelen.

Ik ontdekte recent dat wij nooit samen oud zullen worden omdat wij datzelfde jonge vuur blijven voelen van toen. Wij blijven verliefde twintigers tot onze laatste glimlach. Tot die laatste keer waarop wij elkaars handen zullen vastnemen om de warmte van onze gevoelens aan elkaar door te geven. Naar de eeuwigheid. Voor ons twee is het altijd Valentijn. Al vanaf de dag dat wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Ik moest hem toen veroveren. Uiteraard. Door het geduld en de zekerheid dat hij mijn leven zou blijven bepalen. Het werd een overwinning op de twijfel en de bevestiging van de voorbestemming. Echte liefde laat zich niet opsluiten in een dag of een moment. Mijn liefde voor hem koestert zijn leven. Onbaatzuchtig en vol vertrouwen voor het mijne. Ik schrijf opnieuw gedichten. Karamellenverzen over mijn gevoelens voor hem.

Als ik alleen maar liefde wil geven

ingepakt in tijd, door jouw vingers geweven;

Als je alleen maar liefde hebt,

ik heb u lief

jij hebt mij lief

met als doel om de toekomst een hand te geven

Als ik alleen maar liefde voel om dit leven te delen

met geen andere luxe dan geloof in beleven

Als liefde de blik is die nooit ergens eindigt

die door jouw lach steeds voelt als oneindig

Als mijn liefde alleen maar jouw liefde kent

als een reden om te zijn

voor de andere

voor jou

Engelbewaarder, ik zal hem blijven schrijven, zoals toen. Zoals nu. Zorg jij ervoor dat wij dit nog heel lang kunnen blijven doen? En als er ooit een einde komt, dan moet jij ervoor zorgen dat het daarna doorgaat. Voor altijd. Ik kan mij geen eeuwigheid voorstellen zonder hem.

Alvast bedankt

Jan

“Ik verstond geen Engels”

“En?” vraag ik nadat Koen de brief gelezen heeft. “Ik heb gehuild”, zegt hij geëmotioneerd. “Ik weet dat de brief recht uit zijn hart komt, dus dat raakt mij. Ik heb hem al drie keer opnieuw gelezen.” Al moet hij toegeven dat hij het wel gewend is om mooie brieven van Jan te krijgen. “Jan is een grote romanticus. Toen we elkaar leerden kennen heeft het bij mij even geduurd voor de vonk oversloeg, hij was eigenlijk niet mijn type”, lacht Koen. “Jan heeft mij toen veroverd door brieven te schrijven aan mij. Het enige probleem was dat hij die in het Engels schreef en ik verstond toen niet zo goed Engels. Een vriend van mij moest die dan voor mij vertalen”, vertelt Koen uitgelaten. “Ik heb nog al die brieven en de gedroogde rozen die erbij zaten. Ik koester dat. Het heeft een maand geduurd voor we echt een koppel vormden, maar eens hij mij had, was het voor altijd.”

Koen is nog altijd even verliefd op zijn man, Jan, als toen ze twintigers waren. Begrijpelijk, want al 51 jaar lang maakt hij elke ochtend Koens ontbijt klaar zonder een dag te missen. “Wij zijn niet gewoon geliefden, wij zijn beste vrienden, soulmates”, zegt Koen. En net dat maakt dat hij de brief van Jan zo goed begrijpt. Daarin spreekt hij over zijn onzekerheden en angsten waar hij tegenwoordig terug mee zit. Het feit dat ze allebei een jaartje ouder worden, heeft daar veel mee te maken. “Al mogen we daar nu nog niet aan denken, maar ooit gebeurt het dat we afscheid moeten nemen van elkaar. Ik ben 69 geworden, hij is 72. Je weet niet hoelang we samen nog gezond zullen zijn. Daarnaast is zijn gezondheid wankelig geweest, hij heeft kanker gehad en dan besef je dat het eender wanneer kan gebeuren. Vandaag zijn we gezond, maar binnen een week kunnen we evengoed sterven. Op een zekere leeftijd denk je daar meer over na.”

Dat Jan een romantische ziel is met een gevoelige pen vertelt zijn aangrijpende liefdesbrief. Koen en Jan hebben al een aantal stormen overwonnen, maar kwamen daar altijd sterker uit. “Wij hebben altijd alles samen meegemaakt en we zijn blijven vechten voor elkaar en we zijn vooral in elkaar blijven geloven. Ik kan me geen leven zonder hem voorstellen. Hij zou trouwens ook niet meer zonder mij kunnen.”

