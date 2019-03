Exclusief voor abonnees Koen Crucke en Johny Voners spelen straks een homokoppel in ‘La cage aux folles’: “Ik kijk ernaar uit om Johny te kussen” Jan Ruysbergh

30 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een ouder homokoppel dat samen een nachtclub bestiert. Dat kleurrijke duo zullen Koen Crucke (67) en Johny Voners (73) dit najaar spelen in de tragikomedie ‘La Cage Aux Folles’. “Het moeilijkste zal nog zijn om Alberto en Xavier te doen vergeten”, vertelt Koen in Dag Allemaal.

Dit jaar komt een lang gekoesterde droom van Koen Crucke uit: hij mag in de huid kruipen van de beroemde travestiet Zaza in de musical naar de theater- en filmklassieker ‘La Cage Aux Folles’. Aan zijn zijde: Johny Voners, alias zijn ­geliefde Georges. “Die schoenen met hoge hakken doen wel heel erg pijn”, zegt Koen wanneer we het duo spreken na hun eerste, korte repetitie. “Ik ga nog serieus moeten oefenen om daarop te lopen. Maar ja, ik kan het mijne Jan toch niet aandoen om de hele tijd op hoge hakken door ons appartement te trippelen? (lachje)”

Wie mooi wil zijn, moet lijden, Koen. Hoe lang duurt het om je tot Zaza om te toveren?

Koen: Tweeënhalf uur. Mijn schminker Gert heeft al gezegd dat hij het naar een uur en een kwart gaat proberen te brengen. Let op, echte travestieten zijn daar ook altijd minstens een uur mee zoet, hoor, om alles vast te plakken en te plamuren.

Maar je geniet er wel van?

Koen: ’t Zal wel zijn! Dit is misschien wel de rol van m’n leven. Ik heb er lang naar verlangd, maar ik dacht stilaan: ‘Ik word oud, ’t zal niet meer gebeuren.’ En toen belde Stany (Crets, nvdr). ­Halleluja!

Ben jij vertrouwd met de travestiewereld, Johny?

