Koen Crucke (66) keert terug naar de schoolbanken: "Ik wil patissier worden" SD

06 juni 2018

11u11 0 Showbizz Verrassend nieuwtje tijdens Marathonradio op MNM: Koen Crucke (66) begint in september aan zijn opleiding tot patissier. De acteur wist naar eigen zeggen 4 maanden geleden nog niet hoe hij een oven moest aanzetten, maar heeft de microbe nu stevig te pakken. " Voor kerstdag hoop ik mijn eerste kerststronk te kunnen maken."

Crucke droomt al jaren van een hobby naast zijn vak en zet die droom sinds kort om in concrete stappen. "Al maanden zit ik filmpjes op YouTube te bekijken van bekende patissiers. En voor de verjaardag van Jan (zijn partner, nvdr.) heb ik voor het eerst zelf een slagroomtaart gemaakt. Volgende week maak ik bladerdeeg. Pas op, patisserie is niet om mee te lachen, het is heel delicaat. Tijdens de opleiding gaan we ook pralines, éclairs en truffels maken.”

Dat de acteur en auteur van verschillende dieetboeken een voorliefde heeft voor lekker eten, is al langer geweten. “Ik sta altijd stil wanneer ik langs onze bakker loop, die geur! Dan sta ik te kijken en denk ik: dat wil ik ook kunnen." In september start hij met zijn opleiding aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. “Het zou mijn eerste diploma zijn. Ik heb één jaar middelbaar gedaan, ben daarna naar de kappersschool gegaan, maar heb dat niet afgemaakt. Vervolgens ben ik in het conservatorium beland, wat ook niet gelukt is. Ik ben goed terechtgekomen, daar niet van, maar het diploma van patissier ga ik toch inkaderen. Als ik het behaal, want het wordt werken. En ik heb al gezegd dat ik geen voorkeursbehandeling wil.”

Crucke hoopt ook zijn collega's te kunnen bekoren met zijn zelfgemaakt lekkers. “Deze zomer breng ik in Blankenberge de show Cruise Nostalgie met Jacky Lafon, David Vandyck en Laura Lynn. Ik heb al beloofd dat ik elke week taart meebreng. Telkens een andere”, lacht hij.

Vandaag is mijn ventje jarig, en ik heb voor hem een lekkere slagroomtaart gemaakt in hartvorm. Omdat hij zooo bijzonder is. Proficiat schat ❤️❤️❤️🍾🍾🍾 Een foto die is geplaatst door null (@koenenco) op 15 mei 2018 om 08:13 CEST