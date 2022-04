Koen Buyse maakt comeback in ‘Liefde voor muziek’: “Hoe zot het was om de eerste keer op Rock Werchter te spelen? Ik voelde dat niet eens”

Zijn zwarte bles uit de zeroes is ingeruild voor een kort kopke, en de zwarte eyeliner blijft weg. Maar door de Nederlandse Davina Michelle en haar schminkdoos wordt ‘de Koen van vroeger’ in zijn aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’ maandagavond weer even bovengehaald. “Die schmink... (begint te lachen) Ja, dat was beginjaren 2000 een beetje raar in Vlaanderen. Er waren lovers, maar vooral haters. Net dààrom deed ik dat zeker”, vertelde hij ons bij de opnames in het Zuid-Franse Marseillan - wij waren erbij in oktober. Dat Buyse helemaal op z’n plek zit in ‘Liefde Voor Muziek’, zegt hij. “Vooral op dit moment in mijn leven. Ik werd voor seizoen één of twee (rond 2015, 2016, red.) al gevraagd, maar door omstandigheden kon ik niet. Rouwig ben ik daar vandaag niet om, het is exact nù dat Zornik twintig jaar bestaat. We gaan een nieuwe plaat uitbrengen, we gaan op verjaardagstour. Alsof alles in de plooi valt. ”