Kobe Ilsen maakt zich zorgen: “Onzekere tijden binnen de VRT” MVO

19 januari 2020

09u14

Bron: Nieuwsblad 2 Showbizz Hoe graag hij ook een sterke openbare omroep zou zien, Kobe Ilsen maakt zich zorgen. “Ik ga sowieso weer radio maken. Wat televisie betreft, is het voorlopig wat onduidelijk. Het zijn onzekere tijden voor de VRT.”

Ilsen is dan wel te zien in zijn nieuwe seizoen van ‘Op één’, maar in de nabije toekomst is hij toch van plan om zich te focussen op radio. “Het wordt natuurlijk afwachten voor de cijfers en de reacties”, klinkt het. “Wat televisie betreft, is het voorlopig wat onduidelijk. Het zijn onzekere tijden voor de VRT.” Daarom is het des te meer afwachten wat de input van de regering betreft. Die kondigde aan dat er grondig bespaard zou worden op de openbare omroep. Kobe verwacht daar niet meteen een grote verandering in. “Tja, als men al zou besparen op de Zelfmoordlijn...”, zo redeneert hij. “Maar het zou zonde zijn om al die succesvolle programma’s op de VRT wég te besparen.”