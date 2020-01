Kobe Ilsen is niet langer single MVO

08 januari 2020

08u20 7 Showbizz Kobe Ilsen, die vanaf vanavond te zien is in zijn nieuwe programma ‘Op Één’, is niet langer single. Dat verklaarde hij in de MNM-ochtendshow bij Peter Van de Veire.

Wie zijn mysterieuze nieuwe vlam is, wil hij echter nog niet kwijt. Eerder deze week kwam hij echter ook aan het woord in Dag Allemaal. Daar komen we te weten wat voor kwaliteiten hij zoekt in een partner. “Ik zoek een lief dat mij alleen laat zijn”, klinkt het. “Voor mij is de definitie van een goeie relatie: samen alleen kunnen zijn. Dat je elkaar kan gunnen om je eigen leven te leiden.”

“Iedereen vindt een koppel dat op restaurant zit en niets tegen elkaar zegt een triest beeld”, gaat hij verder. “Ik vind dat net fantastisch, de gedachte dat je je zo goed voelt in je relatie dat je zelfs niks tegen elkaar hoeft te zeggen om je op je gemak te voelen. Niet elke minuut moet volgeluld worden. Dat moet ik op m’n werk al genoeg doen.”