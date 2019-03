Kobe Ilsen: “Het beste wat mijn vader ooit voor me gedaan heeft, is vertrekken” DBJ

14 maart 2019

19u21

Kobe Ilsen (37) heeft zich in een column openhartig uitgelaten over zijn biologische vader die hij nooit gekend heeft. Zijn vader verliet hem net nadat Kobe geboren werd en liet zijn vrouw en Kobe's oudere broer van twee achter. "Hij besliste dat we niet in zijn leven pasten."

Kobe Ilsen beschreef zijn “trauma’ in een column die hij voorlas op Radio 1. Beginnen deed hij met een verwijzing naar het nummer ‘A Boy Named Sue’ van Johnny Cash. Dat nummer gaat over een jongen die van zijn vader een meisjesnaam kreeg omdat die vond dat je zo al van het begin af aan gewend was om te knokken in het leven.

“Dat nummer komt stevig binnen bij mij”, vertelt Kobe Ilsen. “Ik verklaar waarom. Mijn biologische vader heeft de periode rond mijn geboorte beslist dat mijn twee jaar oudere broer, mijn net bevallen moeder en ikzelf niet in zijn leven pasten. Ik had liever gehad dat hij mij Cindy had genoemd en was gebleven, maar bon, het was zo. Het heeft me getekend, want de man die je verwekt, schenkt je geen aandacht, raapt je niet op als je struikelt, troost je niet als je eerste lief het uitmaakt, geeft je niet het voorbeeld wat er precies van een man verwacht wordt. Het is een trauma, daar ga ik niet flauw over doen.”

Het is een trauma, daar ga ik niet flauw over doen Kobe Ilsen

Toch vindt Kobe dat het hem ook iets heeft opgeleverd. “Een totaal afwezige vader is ook een soort spoedcursus ‘uw plan trekken’”, zo stelt hij. “Er komt een kracht vrij om te bewijzen dat je wel degelijk de moeite waard bent, dat je er wel toe doet ook al vindt de biologische vader dat niet. ‘Merci pa’ zal ik nooit over mijn lippen krijgen, maar het beste wat mijn vader ooit voor mij gedaan heeft, is me laten liggen in de wieg en vertrekken.”