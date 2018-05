Kobe Ilsen gaat tweede editie van 'Lekker Klassiek' presenteren DBJ

29 mei 2018

19u24 0 Showbizz De tweede editie van 'Lekker klassiek', het culinaire festival waarbij lekker eten en klassieke muziek worden gecombineerd, wordt gepresenteerd door Kobe Ilsen (36). Het festival vindt op 25 augustus plaats in de Schorre in Boom.

Een resem topchefs zakt in augusutus af naar de Schorre in Boom voor de tweede editie van 'Lekker klassiek'. Tijdens het festival wordt haute cuisine gecombineerd met klassieke muziek en Kobe Ilsen zal de presentatie op zich nemen.

Naast Roger van Damme, uitgeroepen tot de beste patissier ter wereld en de Siciliaanse topchef Peppe Giacomazza zullen ook Johan Segers, Dominique Persoone, Jan Buytaert, Michaël Vrijmoed, Bart Desmidt, Jan Tournier, Dagny Ros, Steffi Vertriest, Quyên Truong Thi, Julie Baekelandt en Manuel Wouters hun beste maaltijden en drankjes voorschotelen.

Kobe Ilsen laat weten enthousiast te zijn over de opdracht. "Ik was er bij de 1e edite van vorig jaar ook bij als bezoeker en heb toen heerlijk genoten van het festival", vertelt hij. "De zon erbij, lekker eten en alleen maar mooie muziek. Een feest voor alle zintuigen. Ja, daar moest ik gewoon opnieuw bij zijn en dan is het heel leuk om dat als presentator te doen!"