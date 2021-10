Kobe Ilsen & Viktor Verhulst zijn beste vrienden, maar dat was niet altijd zo: “In het begin kon ik z'n kop niet zien”

MUZIEK Hoort u R. Kelly straks nog op de Vlaamse radio? “Wij doen niet mee aan de cancelcul­tuur”

1 oktober Zanger R. Kelly is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het tijdens de slotpleidooien. Toch zorgt zijn veroordeling niet voor een unanieme ban in het Vlaamse radiolandschap. “Wij doen niet mee aan de cancelcultuur”, klinkt het zelfs bij VRT.