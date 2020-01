Kobe Bryant geëerd tijdens Grammy Awards RL

27 januari 2020

02u55

Bron: BuzzE/ANP 0 Showbizz De Grammy Awards van 2020 begonnen dit jaar anders dan voorgaande jaren. Nadat zangeres Lizzo het evenement opende met een medley, waarin ze de tragisch overleden Kobe Bryant aanhaalde, begon presentatrice Alicia Keys met een speech over de basketballegende.

Lizzo dedicates tonight's Grammy Awards to Kobe Bryant 🙌



"We voelen ons verdrietig. De stad Los Angeles, heel Amerika en de rest van de wereld heeft vandaag een held verloren. We zitten hier allen met een gebroken hart in het huis dat Kobe groot gemaakt heeft, Staples Center. Kobe en zijn dochter Gianna zijn in onze gedachten, harten en gebeden. Laten we een moment nemen om dit met elkaar en de familie te delen," aldus een geëmotioneerde Keys.

Na haar woorden zong de zangeres samen met Boyz II Men het nummer It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, waarbij veel mensen in het publiek het niet droog hielden.

De organisatie vond een eerbetoon aan Bryant op zijn plek, omdat hij zeer geliefd was in Los Angeles en jarenlang in het Staples Center gespeeld heeft met de LA Lakers. Buiten het gebouw stroomde het vol met Lakers fans, die bloemen, kaarsen en shirts van de geliefde speler kwamen neerleggen.