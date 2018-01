Knallende ruzie bij Vlaamse damesgroep: 40 optredens afgelast Redactie

19u00 940 Kos Nathalie Prins en Gildy Florus Showbizz Ze stonden de voorbije jaren tot 150 keer per jaar op het podium en sierden vaak de Vlaamse hitlijsten, maar Sugarfree is niet meer. Zangeressen Gildy Florus en Nathalie Prins raakten de voorbije weken in een immense ruzie verwikkeld en wensen het podium niet meer te delen.

"Het was echt onhoudbaar geworden. Daarom heb ik er met onmiddellijke ingang de stekker uitgetrokken." Manager Dennie Damaro zucht. Sinds de zomer van 2011 beleefde hij toptijden met zijn damesformatie. Sugarfree stond gemiddeld meer dan 100 keer per jaar op het podium. In 2015 zelfs nog 150 keer. Bovendien was de groep ten tijde van ‘Tien Om Te Zien’ erg graag gezien en scoorden ze een ‘Nummer 1’-hit met ‘De wind fluistert jouw naam’. Nu zijn ze onherroepelijk opgedoekt. "Alles ging goed en de dames konden het bijzonder goed met elkaar vinden. Tot er een paar weken geleden één scheve opmerking viel. Eén van de dames ging tijdens een discussie erg ver en maakte een opmerking over het privé-leven van de andere. Daarop is ruzie ontstaan en die is geëscaleerd. Sindsdien is de spanning te snijden en weigeren ze nog met elkaar te praten. Hun laatste optreden hebben ze nog heel professioneel afgewerkt. Het publiek heeft er niets van gemerkt. Maar het kan zo niet langer."

Gesplit om futiliteit

Voor manager Damaro was de situatie dubbel zo ingewikkeld gezien hij sinds jaren de partner is van zangeres Nathalie. "Tja, ik wil onpartijdig blijven in deze zaak, maar het is logisch dat ik in deze de kant van mijn partner kies. Zij heeft me er uitgebreid over verteld en ik vind niet dat zij de grootste schuld draagt."

Naast de emotionele kant van de zaak, hangt er aan de breuk ook een flink prijskaartje. De band stond dit jaar geboekt voor 11 concerten in Nederland en had ook in Vlaanderen al 25 optredens op de agenda staan. "Los van onze vaste klanten waar we ieder jaar te gast zijn, gaat het inderdaad om meer dan 35 concerten", aldus Damaro. "Die allemaal annuleren kostte behoorlijk wat geld, maar het kon niet anders. En dat allemaal voor zoiets stoms. Ik wil nu niet dieper ingaan op de grond van de zaak, maar als ooit uitkomt over welke futiliteit dit allemaal draait, gaan mensen nooit geloven dat we daarvoor gesplit zijn. Dit is zo jammer. Echt. We zijn nooit de absolute topgroep geworden die we voor ogen hadden. En misschien hebben we te lang ter plekke getrappeld. Maar we hebben zoveel geweldige momenten gehad. Zo stom. Maar de situatie is zo onhoudbaar, dat ik er niet langer wens in te investeren. Dit had nooit mogen gebeuren."