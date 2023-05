Klopt de Wikipediapagina van Average Rob wel? News City Academy-winnaar zoekt het uit in ‘Wikipodcast’

SHOWBIZZ“Ik ben altijd al een podcastliefhebber geweest.” In oktober 2022 won Kevin Pierlé een News City Academy Awards, de prijzen voor jong journalistiek talent van DPG Media. Vandaag, zo’n zeven maanden later, lanceert de 21-jarige student samen met HLN ‘Wikipodcast’. “Het is afwachten wat het publiek ervan zal vinden.”

Het concept van ‘Wikipodcast’ is alvast geniaal in zijn eenvoud: in de podcast confronteert Kevin een bekende Vlaming met wat er op zijn of haar Wikipediapagina staat. “Het is een leuke mix van informatie en entertainment”, aldus Kevin. “De BV’s die langskomen vertellen onder meer leuke anekdotes over hun carrière. Daarnaast ontdekken de luisteraars op een ludieke manier hoe de BV in kwestie reageert als er iets niet klopt op zijn of haar pagina.”

Jeugddroom

Maar hoe is ‘Wikipodcast’ nu juist ontstaan? “Ik wil al heel lang tv-presentator worden”, geeft Kevin eerlijk toe. “Vroeger zocht ik vaak op wat andere presentatoren zoals bijvoorbeeld Kobe Ilsen of James Cooke gestudeerd hadden.” Het is zo dat de News City Academy-winnaar tot de conclusie gekomen is dat er niet alleen veel foutieve informatie op Wikipedia staat, maar dat er ook veel info ontbrak. “Zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen.”

Het idee achter de podcast is dan wel redelijk spontaan ontstaan, maar de realisatie van ‘Wikipodcast’ kostte Kevin, die nog studeert, iets meer moeite. “Ik heb goed moet plannen”, klinkt het al lachend. Het combineren van alle agenda’s bleek alvast de moeilijkste opdracht te zijn. “Ik werk samen met enkele vrienden aan het project. Daarnaast moest ik ook nog eens rekening houden met mijn eigen agenda én met die van de BV in kwestie.”

Kleine details

Eind goed, al goed, zo blijkt. Woensdag is de eerste aflevering van ‘Wikipodcast’, waarin YouTuber Average Rob te horen is, online verschenen. Al waren de afgelopen dagen wel spannend. “Ik ben tot in de late uurtjes bezig geweest om de puntjes op de i te zetten”, aldus Kevin, die aangeeft toch wat stress te hebben voor de reacties. “Het blijft afwachten wat het publiek ervan zal vinden en of er veel mensen zullen luisteren.”

Op de eerste reacties is het nog even wachten, maar toch is Kevin, die zijn prijzengeld van de News City Academy Awards geïnvesteerd heeft in de reeks, nu al trots op het resultaat. “Sommige BV’s reageren zo verbaasd wanneer ze te horen krijgen wat er allemaal op hun profiel staat. Het zijn die kleine momenten die de podcast uniek maken.” Daarnaast zal de jonge mediamaker de opnames met Sven De Ridder alvast niet snel vergeten. “Sven beheert zijn eigen pagina op Wikipedia, daar was ik oprecht toch wel eventjes van verschoten.”

De eerste aflevering van ‘Wikipodcast’ met Average Rob is sinds woensdag te beluisteren in de HLN-app. Erik Van Looy en Herman Brusselmans maken op een later moment hun opwachting in de nieuwe podcastreeks. Ben je tussen 18 en 26 en heb je net als Kevin een journalistiek project dat je aan de wereld wil tonen, schrijf je dan tot eind juni in op www.newscityacademy.be.

