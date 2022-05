Klinisch psychologe over Amber Heard: “Johnny probeerde haar te penetreren met een fles”

CelebritiesNa meer dan drie weken is het nu aan het team van Amber Heard (36) om hun getuigen aan het woord te laten in de rechtszaak die Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw. Als eerste kwam psychologe Dawn Hughes aan het woord, die beschreef hoe de actrice meermaals het slachtoffer werd van seksueel en psychologisch geweld. Tijdens de getuigenis was Heard duidelijk aangedaan, ze aanhoorde het relaas van de dokter met tranen in de ogen.

Na een lange uiteenzetting over alle aspecten van huiselijk geweld, vertelde klinisch en forensisch psycholoog Dawn Hughes ook over haar contact met Amber Heard. Volgens Hughes onderwierp ze de actrice in totaal zo'n 29 uur lang aan een forensische psychologische evaluatie om te onderzoeken wat er precies aan de hand was. Ook had ze gesprekken met de behandelende therapeuten van de actrice en haar moeder.

Haar belangrijkste conclusie was dat de situaties die Heard beschreef, overeenkwam met wat er geweten is over huiselijk geweld. In dit geval hebben we het dan onder meer over fysiek en seksueel geweld en surveillancegedrag. Volgens Hughes leed Heard aan posttraumatische stressstoornis, die het gevolg was van huiselijk geweld “door mr. Depp”.

Dat gaat in tegen een vorige getuigenis van een psycholoog, dokter Shannon Curry, die eerder getuigde dat Heard leed aan borderline, maar dat er ook sprake is van een ‘histrionische persoonlijkheidsstoornis’. Dat betekent dat Amber een onverzadigbaar verlangen heeft naar dramatische situaties, en daarbij dagdagelijkse akkefietjes bewust uitvergroot tot grote aanvaringen. De actrice zelf beweert namelijk dat ze lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom (PTSD) als gevolg van misbruik door Depp, maar volgens Curry is dat een van de makkelijkste aandoeningen om te faken. Ze zei dat de actrice aanvankelijk had beweerd dat ze leed aan 19 van de 20 symptomen van PTSS, wat voortkwam uit een test. “Dat is niet eens typisch voor iemand die lijdt aan de meest invaliderende vorm van PTSS”, aldus de psycholoog.

Verschillende vormen van geweld

Maar dokter Hughes is het daar niet mee eens. Volgens haar was de test die Curry gebruikte, niet geschikt voor deze situatie, omdat het geen rekening houdt met de stressniveaus van de ondervraagde. Hughes vertelde bovendien dat ze zowel het gedrag van Depp als van Heard analyseerde, en dat ze concludeerde dat er een “hoge graad van ernstig geweld gepleegd werd door de heer Depp jegens mevrouw Heard” en dat er “meer geweld op een mild niveau gepleegd werd door mevrouw Heard jegens de heer Depp.” Volgens de psychologe werden Heard ook meer verwondingen toegebracht en was ze het slachtoffer van seksueel geweld. “Hij probeerde haar te wurgen, sloeg haar, enzovoort. Heard klaagde over blauwe plekken en ook over vaginale pijn. Depp duwde haar meermaals op bed en probeerde seks met haar bed te hebben. Soms dwong hij haar ook om orale seks te hebben. Op een bepaald moment probeerde hij haar zelfs te penetreren met een fles.”

Depp probeerde volgens de dokter ook controle uit te oefenen over de carrière van Heard. “Zo wou hij niet dat ze naaktscènes deed en met bepaalde tegenspelers zoals James Franco samenwerkte, hij oefende continu kritiek uit op wat ze deed en toonde geen steun. Amber voelde zich hierdoor een totale nietsnut. Hij probeerde ook te bepalen welke kledij ze droeg en wou niet ‘dat z’n vrouw zich kleedde als een hoer’. Hij zorgde voor een toxische omgeving. Zij moest meteen z’n berichten beantwoorden, maar zelf kon Johnny dagenlang niet van zich laten horen. ‘t Is niet de bedoeling dat je eigen partner je gaat ghosten.”

